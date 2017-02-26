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Başkale'de kaçak çay ve sigara ele geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri ve ve arazi aramalarında 26 ton 790 kilo kaçak çay ve 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na...

Başkale'de kaçak çay ve sigara ele geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri ve ve arazi aramalarında 26 ton 790 kilo kaçak çay ve 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamlık Jandarma Karakolu ekiplerinin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyon ile bir TIR'da arama yapıldı. Her iki araçta toplam 26 ton 790 kilo İran menşeli kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüleri gözaltına alındı.
Bu arada arazi arama tarama faaliyeti yapan jandarma ekipleri Çaldıran Mahallesi'nde araziye atılmış koliler içersinde 6 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

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