Başkale'de çeşitli suçlardan aranan firari yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde çeşitli suçlardan aranan V.Y. yol kontrolünde yakalandı.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan ve yarala, uyuşturucu, evrakta sahtecilik, hakaret gibi suçlardan aranan V.V. yakalandı. Sorguya alınan V.V.'nin hem aracının plakasının sahte olduğu, hem de sahte kimlik kullandığı belirtildi.