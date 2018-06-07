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Başkale'de asker ve vatandaş kışlada birlikte oruç açtı

VAN'ın Başkale ilçesinde, vatandaşlar, kurum amirleri ve güvenlik korucuları, oruçlarını kışlada askerlerle aynı sofrada açtı. Başkale İlçe jandarma Komutanlığı tarafından Doğan Özen Kışlası'nda dün akşam düzenlenen iftar programına,...

Başkale'de asker ve vatandaş kışlada birlikte oruç açtı
VAN'ın Başkale ilçesinde, vatandaşlar, kurum amirleri ve güvenlik korucuları, oruçlarını kışlada askerlerle aynı sofrada açtı.
Başkale İlçe jandarma Komutanlığı tarafından Doğan Özen Kışlası'nda dün akşam düzenlenen iftar programına, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van 6'ncı Hudut Alay Komutanı Albay Şahin Yenilmez, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hadi, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri, güvenlik korucuları, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı. İftar programında konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, ektinliğini düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Jandarma Komutanlığı'na teşekkür etti. Kaymakam Öztürk, “Ekmeğimize suyumuza göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Allah askerimize güç, kuvvet versin. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diler, ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmanızı temenni ederim" dedi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Özfidan ise iftar programına katılan davetlilere teşekkür ederek, "Ramazan ayı hürmetine bu sofrada katkı sunan kahraman arkadaşlarımı kutluyorum. Bayrak inmesin, ezan dinmesin diye gayret sarf eden bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum" diye konuştu.

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