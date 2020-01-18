Başkale'de aç kurtlar sokak köpeğini parçaladı
Engin ERTÜRK VAN-BAŞKALE, ()-VAN'ın Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, ilçe merkezine inmeye başladı. Bir köpeğin kurtlar tarafından parçalandığı ilçede, yiyecek arayan bir kurt da cep telefonu ile görüntülendi.
Van kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ilçesinde, kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar da ilçe merkezine iniyor. Hafizye Mahallesi'nde bir çoban köpeği, kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar tarafından parçalanan köpek, mahalle sakinleri tarafından sabah saatlerinde bulundu.
Kale Mahallesi'nde ise gece yarısı yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlçe sakinleri kurtlar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, tedbir alınmasını istedi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016