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Başka bir erkekle mesajlaştığını sandığı eşini öldürdü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Konak ilçesinde, eşi Kenan Akçalı (52) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sibel Akçalı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Akçalı'nın cenazesi, öğlende,...

Başka bir erkekle mesajlaştığını sandığı eşini öldürdü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Konak ilçesinde, eşi Kenan Akçalı (52) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sibel Akçalı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Akçalı'nın cenazesi, öğlende, Kahramanlar Yeni Camii'ne getirildi. Cenazeye, Akçalı'nın akrabaları, komşuları ve arkadaşları katılırken, sakinleştirici ilaçla ayakta durduğu belirtilen kızı G.A. (20 ise getirilmedi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sibel Akçalı, Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kenan Akçalı tutuklandı.
Davut CAN/İZMİR, ()

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