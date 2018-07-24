Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

'Basın Özgürlüğü Ödülü' Kadri Gürsel'e verildi

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından 7'nci kez düzenlenen 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl, Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel'e verildi. Kurumun, Türkiye'deki...

'Basın Özgürlüğü Ödülü' Kadri Gürsel'e verildi
İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından 7'nci kez düzenlenen 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl, Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel'e verildi. Kurumun, Türkiye'deki özgür basını desteklemek için başlattığı 'Abone olun, gazete alın' çağrısı ödüle gerekçe olarak gösterildi. Tören, eylül ayının ilk haftasında Karşıyaka'da düzenlenecek.
Karşıyaka Belediyesi ve İGC tarafından her yıl geleneksel olarak verilen 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü'ne verildi. Kurumun, Türkiye'deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçen ay başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası ödüle gerekçe olarak gösterildi. Ödülü, Uluslararası Basın Enstitüsü adına Türkiye Temsilcisi, Gazeteci Kadri Gürsel'in alacağı açıklandı. Kararı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen birlikte açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'de basın kurumlarının geldiği nokta ortada. Özgürlüklerinin elinden alındığı, bağımsızlıklarının sorgulandığı bir süreci yaşıyoruz. Basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu verdiğimiz ödül ile bir kez daha Türk halkı ile paylaşacağız. Kadri Gürsel de geçen yıl bu demokrasi mücadelesinde iktidara karşı bedel ödemiş çok değerli isimlerden bir tanesi. Herkes onu, özgürlüğünü eşiyle paylaştığı görüntülerle anımsar. Kadri Gürsel'in ismini belirlemekten ve bu ödülü vermekten onur duyuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328