'Basın Özgürlüğü Ödülü' Kadri Gürsel'e verildi

İZMİR'de Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından 7'nci kez düzenlenen 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl, Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel'e verildi. Kurumun, Türkiye'deki özgür basını desteklemek için başlattığı 'Abone olun, gazete alın' çağrısı ödüle gerekçe olarak gösterildi. Tören, eylül ayının ilk haftasında Karşıyaka'da düzenlenecek.

Karşıyaka Belediyesi ve İGC tarafından her yıl geleneksel olarak verilen 'Basın Özgürlüğü Ödülü' bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü'ne verildi. Kurumun, Türkiye'deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçen ay başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası ödüle gerekçe olarak gösterildi. Ödülü, Uluslararası Basın Enstitüsü adına Türkiye Temsilcisi, Gazeteci Kadri Gürsel'in alacağı açıklandı. Kararı, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen birlikte açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Türkiye'de basın kurumlarının geldiği nokta ortada. Özgürlüklerinin elinden alındığı, bağımsızlıklarının sorgulandığı bir süreci yaşıyoruz. Basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu verdiğimiz ödül ile bir kez daha Türk halkı ile paylaşacağız. Kadri Gürsel de geçen yıl bu demokrasi mücadelesinde iktidara karşı bedel ödemiş çok değerli isimlerden bir tanesi. Herkes onu, özgürlüğünü eşiyle paylaştığı görüntülerle anımsar. Kadri Gürsel'in ismini belirlemekten ve bu ödülü vermekten onur duyuyoruz" dedi.



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