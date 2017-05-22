Basın Konseyi'nden Sözcü Gazetesi'ne dayanışma ve destek ziyareti

İSTANBUL, () BASIN Konseyi, 19 Mayıs'ta Sözcü Gazetesi'ne yapılan operasyon sonrası gazeteye destek ve dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyarete Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İkinci Başkan Murat Önok, Basın Konseyi üyeleri Orhan Birgit, Turgut Kazan, Başar Yaltı ve Onursal Üye, gazeteci yazar Altan Öymen katıldı. Ziyaretle ilgili açıklama Basın Konseyi tarafından yapıldı.

Sözcü gazetesi genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın ağırladığı Basın Konseyi heyeti, Sözcü çalışanlarına ''Bugünler gelip geçecek, gazeteciler görevlerini yapmaya devam edeceklerdir, dayanın'' mesajı verdi. Pınar Türenç, Metin Yılmaz'a önceki gün boş çıkan Sözcü gazetesi için kararın nasıl verildiğini sordu.

Yılmaz, şöyle yanıt verdi:

"Toplantı masasındaki günlük haber toplantımızda bütün arkadaşlarla sözün bittiği yerdeydik. Gazetenin boş çıkmasına karar verdik. Zaman içinde, kriz dönemlerinde bazı köşe yazarlarının sütunlarının boş çıktığı gazetelerimiz olmuştu. Ancak ilk kez bomboş bir gazete Türkiye'de basın tarihine geçti. Böyle bir uygulama 170 yıl önce Avrupa'da yapılmış. 170 yıl sonra Türkiye'de bomboş çıkan bir gazeteyi maalesef okurlarımıza sunmak zorunda bırakıldık. Ama herkes Sözcü'ye, boş nüshamızı, son gazeteye kadar alarak destek verdi. O boş sayfaları okurlar kendilerince doldurdular. O sayfalar da çok anlamlıydı."

Yılmaz, iki gündür gözaltında olan gazeteciler Gökmen Ulu ve Mediha Olgun'un bir an önce salıverilmesini isterken, bu kabusun Türk Basını üstünden kalkmasını beklediklerini'' sözlerine ekledi.

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