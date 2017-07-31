Basın Konseyi'nden Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyareti

İSTANBUL () - BASIN Konseyi, Cumhuriyet Gazetesi'ne destek ziyaretinde bulundu. Görüşmede konuşan Pınar Türenç, "Bu dava çökmüştür. Arkadaşlarımızın bir önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bu dava bitene, gazetecilik faaliyeti nedeniyle kilit altında tutulan son meslektaşımız da özgürlüğüne kavuşana kadar basın özgürlüğü davalarının takipçisi olacağız" dedi.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, İkinci Başkan Yrd. Doç. Murat Önok, Prof. Fatoş Adiloğlu, Turgut Kazan ve Oktay Ekşi'den oluşan Basın Konseyi heyetini Cumhuriyet Gazetesi adına gazetenin imtiyaz sahibi Orhan Erinç karşıladı. Görüşmede konuşan Pınar Türenç "Özgürlüklerine kavuşan 7 Cumhuriyet çalışanı, tutuklu meslektaşlarımız için de bir umut oldu. 11 Eylül'deki duruşmada halen tutuklu bulunan Cumhuriyet çalışanlarının da özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Bu dava çökmüştür. Arkadaşlarımızın bir önce özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz. Bu dava bitene, gazetecilik faaliyeti nedeniyle kilit altında tutulan son meslektaşımız da özgürlüğüne kavuşana kadar basın özgürlüğü davalarının takipçisi olacağız." dedi. Ziyaret heyeti, "2017'nin basın özgürlüğü adına mutlu haberlerle sonuçlanması" dileğiyle Basın Konseyi 2016 Basın Özgürlüğü Raporu'nu Orhan Erinç ve özgürlüklerine kavuşan Cumhuriyet çalışanlarına takdim etti.

"SİYASİ BİR DAVA OLDUĞU İÇİN DE ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİ HUKUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMEMİZ ZOR"

Basın Konseyi Üyesi Turgut Kazan, Cumhuriyet Gazetesi davasının siyasi bir dava olduğunu söyleyerek, "Siyasi bir dava olduğu için de önümüzdeki süreci hukuk çerçevesinde değerlendirmemiz zor, tahmin edemiyorum" dedi.

"BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZI ARAMIZDA GÖRECEĞİMİZ GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç "Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet davasının yıl sonuna kadar sonuca ulaştırılacağını söyledi. En azından vadesi belli bir süreçte olduğumuzu düşünmek istiyoruz. Serbest kalan arkadaşlarımızla buruk bir sevinç yaşadık. Bütün arkadaşlarımızı aramızda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu süreçte bize verdiğiniz destek için sağ olun. Bizi ve aileleri yalnız bırakmadığı için Basın Konseyi'ne çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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