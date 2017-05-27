Basın Konseyi "Gazetecilerin suni,basmakalıp ve zorlama gerekçelerle terörle şekillendirilip tutuklanmalarını kabul etmiyoruz."

İSTANBUL,() Basın Konseyi ,Sözcü Gazetesi çalışanı gazetecilerin tutuklanması ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi;

"Geceyarısı saatlerinde Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu ve aynı gazetenin internet sorumlusu Mediha Olgun’un tutuklandığını öğrendik. Artık bu acı haberlere 'şaşırmıyoruz' çünkü bu son gelişmeyi basın özgürlüğüne indirilen darbeler silsilesinin yeni bir halkası olarak görüyoruz.Gazetecilerin ve gazetenin FETÖ/PDY adına bilerek hareket ederek terör suçu işlediklerine dair iddianın Türkiye’de ve dünyada ,tarafsız hiçbir kimse tarafından kabul görmeyeceğini düşünüyoruz.

Bu tutuklama kararları da, benzeri tüm örnekleri gibi, hukuki ve fiili gerekçeler açısından ulusal mevzuatımızın öngördüğü asgari gerekliliklere ve Türkiye'mizin tarafı olduğu uluslararası antlaşmalarda aranan içerik şartlarına hiçbir şekilde uygun değildir.

Gerek Türkiye’de gerekse Batı’da artık birçok merci tarafından endişeyle dile getirildiği üzere, insan haklarını korumak amacıyla kurulduğu iddia edilen sulh ceza hakimliklerinin temel hak ve özgürlüklerin ihlalinde başlı başına bir araç durumuna geldiğini üzülerek not ediyoruz.

Demokrasiyle yönetilen çağdaş hukukun egemen olduğu hiçbir bir devlette ,meşru gazetecilik faaliyeti olarak kabul görecek veya terör tanımına asla girmeyecek eylemlerinden ötürü, basın mensuplarının suni gerekçelerle tutuklanması Türkiye’yi daha demokratik veya özgür bir ülke yapmayacağı gibi, terörle mücadele ve güvenlik açısından da herhangi bir fayda sağlamayacaktır.

Gazetecileri zorlama ve basmakalıp gerekçelerle terörle ilişkilendiren ve siyasi konjonktüre bağlı gözüken kararların ülkemizde demokratik hukuk devletine ne denli zarar verdiğine dair anılar henüz hafızalarımızda tazeyken, benzer hataların sıklıkla tekrarlanmasına hayret ediyoruz. Hukukun her vatandaşın güvenliğini sağlayan ve iktidarı sınırlayan bir kurum olmaktan çıkarak siyasal iktidarın hizmetinde politikayı dizayn eden basit bir araç konumuna indirgenmekte olduğunu büyük endişeyle gözlemliyoruz.

Basın özgürlüğünün tam olarak yaşanamadığı hiçbir ülkede 'demokratik hukuk devleti'nden söz edilemez. Hukukun meslektaşlarımızı sindirmeye yönelik bir siyasi araç olarak değil, basın özgürlüğünü güvence altına alan bir kurum olarak uygulanmasına yönelik talebimizi bir kez daha vurguluyoruz. Tutuklanan gazeteciler Gökmen Ulu, Mediha Olgun ve onların şahsında Sözcü gazetesine geçmiş olsun diliyoruz."