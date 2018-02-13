Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü
Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1439...
Türk Askeri bir yıl daha Aden Körfezi'nde: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Askeri bir yıl daha...

Basın Konseyi: Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu

İSTANBUL, ()  MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk,...

Basın Konseyi: Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu


İSTANBUL, ()  MİT TIR'ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Enis Berberoğlu'na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci ve milletvekili Enis Berberoğlu, salt gazetecilik faaliyeti olan bir haber nedeniyle, ifade ve basın özgürlüğüne dair uluslararası standartların göz ardı edildiği bir yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Ulusal ve uluslararası hukuktaki temel hak ve özgürlük güvencelerine uyulmadığı bir süreçte, Berberoğlu daha önce 25 yıl gibi ağır bir cezaya çarptırılmıştı.
Enis Berberoğlu neredeyse bir yıla yakın süredir tutukluydu ve bu mahkumiyet de haberden cezaya giden bir yol oldu. Biz gazeteciler bu hukuksuzluğun bugünkü karar duruşmasında sona ermesini, Enis Berberoğlu’na hukuk çerçevesinde tahliye bekliyorduk, yazık oldu. Berberoğlu’nun tahliye edileceği konusunda çok umutluyduk. Meslektaşımız ve halkın seçtiği bir milletvekili olan Enis Berberoğlu’na verilen bu mahkumiyeti kabul etmemiz mümkün değildir.
Hukuk Devleti olarak yaşadığımız Türkiye’de bu hukuksuzlukların sürmesini kabul etmemiz de mümkün değildir."

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314