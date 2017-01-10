Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...
flaş... Ermenek'te facia: Baba ile 2 çocuğu öldü
Ermenek'te facia: Baba ile 2...

Basın Konseyi: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk yaşıyoruz

 İSTANBUL, () BASIN Konseyi'nce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "56 yıl önce 212 sayılı yasanın kabulüyle gazetecilere önemli haklar sağlanan bugünü kutlamıyoruz" denildi. "İfade...

Basın Konseyi: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü buruk yaşıyoruz

 İSTANBUL, () BASIN Konseyi'nce, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "56 yıl önce 212 sayılı yasanın kabulüyle gazetecilere önemli haklar sağlanan bugünü kutlamıyoruz" denildi.

"İfade özgürlüğünün 1961’den bile daha önceki yıllara dönüştürülme özlem ve çabalarına artık son verilmesini bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle:

"146 gazeteci ve yönetici tutuklu olarak hapishanedeyken, 150’nin üstünde medya organı kapatılmışken, 10 bini aşkın gazeteci işsiz iken, Gazeteciler çalışamıyor, çalıştırılmıyor, yazdırılmıyor, düşünceyi ifade ve basın özgürlüğü yaşanamıyorken bayram neyimize…
56 yıl önce kavuştuğu haklarından Türk basını her geçen gün uzaklaştırılıyor. Baskı, sansür, otosansür, gözaltılar, tutuklamalar, medya kurumlarının kapılarının zincirlenmesi ve tüm bunların sonunda halkın haber alma hakkından mahrum bırakılmasını içimize sindiremiyoruz.
Bugün gazeteciler, kalemleri, cezaevleri ve ekmek arasında sıkışıp kalmışlardır.
56 yıllık 'bayramı' da kutlamıyor sadece buruk anıyoruz. "

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55