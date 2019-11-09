Son Dakika
Başı mezarlık kapısına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
DÜZCE’de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden...
GENEL 09.11.2019, 10:16
DÜZCE’de, mezarlık girişindeki demir kapıya başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. İtfaiye erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.
Düzce Yenitaşköprü Köyü Mezarlığı'nın girişindeki demir kapıya dün akşam sokak köpeğinin başı sıkıştı. Köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekibi, demir kapıyı kesmek istedi. Ancak bu sırada korkan köpek, itfaiyecilere zor anlar yaşattı. İtfaiye erleri, uzun süren çalışmalar sonunda köpeği kurtardı. Köpek mezarlığa kaçarak gözden kayboldu.
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|20
|2. Alanyaspor
|10
|19
|3. Sivasspor
|10
|18
|4. Malatyaspor
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|11
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|23
|2. Barcelona
|11
|22
|3. Real Madrid
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6