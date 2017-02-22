Başhekimin yerine eşi geldi

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimliği'ne veda eden Op. Dr. Turgay Şimşek'in yerine Kadın Hastalıkları Uzmanı eşi Dr. Hayal Uzelli Şimşek atandı.

Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimliği görevini yürüten Op. Dr. Turgay Şimşek, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne atandı. Turgay Şimşek, Ekim ayında Sakarya'ya veda ederek yeni görev yerine gitti. Şimşek'in yerine vekaleten Geyve Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Semih Söngür görevlendirildi. Sağlık Bakanlığı daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Başhekimliği'ne Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hayal Uzelli Şimşek'i asaleten atadı.

Kadın hastalıkları polikliniği bulunmayan hastaneye kadın hastalıkları uzmanı başhekim yapıldı. Yetkililer, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayal Uzelli Şimşek'in puantajı gereği bir hastaneye başhekim ya da hastane yöneticisi olarak atanması gerektiğini, Sakarya'da sadece Toyotasa Hastanesi Başhekimliği'nin boşta olduğu için buraya atandığını, ayrıca atanan başhekimin uzmanlık alanı ile ilgili hastanede poliklinik bulunması zorunluluğunun da bulunmadığını belirtti.