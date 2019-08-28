Başhekim Yardımcılığı ataması eleştirilerine TVHB’den tepki

ANKARA,()-TÜRK Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Veteriner Hekim Muhammed Bora Uzuner’in Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama Hastanesi’ne başhekim yardımcısı olarak atanmasına yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, yanlış bilgilere dayalı eleştiriler ile bir meslek grubunun itibarının zedelendiği öne sürülerek, veteriner hekimlik mesleğini küçük düşüren eleştiriler kınandı.

Öğretim Görevlisi Muhammed Bora Uzuner’in, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başhekim yardımcısı olarak atanmasının ardından yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada yapılan eleştirilere TVHB Merkez Konseyi, tepki gösterdi. Konsey Başkanı Ali Eroğlu imzasını taşıyan yazılı açıklamada, atamaya ilişkin eleştirilerin, dayanaksız, yanlış bilgi ve değerlendirmelere dayandığı, kamuoyunun yanıltıldığı bildirildi. Eleştirilerin bir meslek grubunun itibarının zedelenmesi boyutuna taşındığu ifade edilen açıklamada KAÜ Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Öğretim Görevlisi Muhammed Bora Uzuner’in, eğitim ve donanımı ile atandığı görevi başarıyla icra edebilecek vasıflara sahip olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamda, “Muhammed Bora Uzuner, Konya Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunudur. Sonrasında, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Anatomi Ana Bilim Dalında doktora yapmış bir bilim insanıdır. Ayrıca, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur. Uzuner, bugüne kadar bütün akademik çalışmalarını beşeri tıp üzerine yoğunlaştıran, konusu ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışmalar yürütmüş değerli bir akademisyendir. Hekimlik eğitimi, fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya ve anatomi gibi temel bilimlerin eğitimleri ile başlar. Bu eğitimler, beşeri hekim, diş hekimi ve veteriner hekimler için aynı müfredatı içeren ortak eğitim alanıdır. Hekimliğin temelini oluşturan bu eğitimler birçok üniversitede ortak sınıflarda verilmiştir. Bu çerçevede birçok tıp fakültesinin temel bilimler bölümlerinin öğretim üyeleri, hatta anabilim dalı başkanları veteriner hekim kökenlidir” denildi.

"Tüm bu gerçeklere rağmen Uzuner’in sadece veteriner hekim olarak görülüp, atandığı mevkiye layık görülmemesi ancak art niyetle açıklanabilir" denilen açıklamada, "Veteriner hekimin aldığı akademik eğitim ile sadece hayvan sağlığı değil, toplum ve insan sağlığı ile yakından ilgili olduğunu, bu alanlarda da yetki, görev ve sorumluluklarının bulunduğunu bilmeyenler, veteriner hekimlik mesleğini küçük gören yersiz, hadsiz ve cahilce eleştiriler yapmaktadır" denildi.

Açıklamanın son kısmında “Bir meslektaşımız üzerinden mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışanları ve art niyetli yaklaşımlarla kamuoyunu yanıltanları kınıyoruz. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı haksız ve yersiz eleştirenler, karşılarında bizi bulacaktır” ifadeleri yer aldı.