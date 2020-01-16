Son Dakika
Başdenetçi Malkoç: Tavsiye kararlarına uymayan kurumları TBMM'ye şikayet ediyoruz
GENEL 16.01.2020, 12:23
KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2019 yılında 20 bin 968 yazılı başvuru alıp, 21 bin 170 karar verdiklerini belirterek, "Bazı kurumlar verdiğimiz tavsiye kararlarına uymuyor. Biz de bunları TBMM'ye şikayet ediyoruz" dedi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun 2019 yılındaki çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Malkoç, 2019 yılında 20 bin 968 yazılı başvuru alıp, 21 bin 170 karar verdiklerini söyledi. Malkoç, "Bunun yanında da 107 bin 899 kişi kuruma gelmiş ya da telefon açmış veya mail ortamında bize soru sormuş ve onlara yardımcı olmuşuz. Bazı kurumlar verdiğimiz tavsiye kararlarına uymuyor. Biz de bunları TBMM'ye şikayet ediyoruz. Örneğin Çanakkale Biga Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu verdiğimiz tavsiye kararlarına uymamıştı. Bu kurumları TBMM'ye çağırdık, TBMM'ye gelip karara uyacaklarını açıkladılar" dedi.
Malkoç ayrıca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin tepkisini dile getirerek, "Umudumuz odur ki Mısır'ın yetkilileri bu yanlış, hatalı, kusurlu kararlarından vazgeçerler. Biz de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz" diye konuştu.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun 2019 yılındaki çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Malkoç, 2019 yılında 20 bin 968 yazılı başvuru alıp, 21 bin 170 karar verdiklerini söyledi. Malkoç, "Bunun yanında da 107 bin 899 kişi kuruma gelmiş ya da telefon açmış veya mail ortamında bize soru sormuş ve onlara yardımcı olmuşuz. Bazı kurumlar verdiğimiz tavsiye kararlarına uymuyor. Biz de bunları TBMM'ye şikayet ediyoruz. Örneğin Çanakkale Biga Belediyesi, İstanbul Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu verdiğimiz tavsiye kararlarına uymamıştı. Bu kurumları TBMM'ye çağırdık, TBMM'ye gelip karara uyacaklarını açıkladılar" dedi.
Malkoç ayrıca, Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin tepkisini dile getirerek, "Umudumuz odur ki Mısır'ın yetkilileri bu yanlış, hatalı, kusurlu kararlarından vazgeçerler. Biz de Kamu Denetçiliği Kurumu olarak Mısır'daki muadilimizle temas halindeyiz" diye konuştu.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016