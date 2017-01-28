Başçiflik'teki kar şenliğinde renkli görüntüler

Fatih YILMAZ/BAŞÇİFTLİK(Tokat), () - TOKAT'ın Başçiftlik İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen kar şenliklerine katılanlar, gürgen ağacından yapılan ipli kayak ve kızak ile kışın keyfini çıkardı.

Başçiftlik Belediyesi, bu yıl üçüncü kez kar şenliği düzenlendi. 1600 metre yükseklikteki Ortayayla bölgesinde düzenlenen şenliğe Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, Sağlık Sen Genel Başkanı Metin Memiş, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe ile yöre halkı katıldı. Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan, "Bugün Başçiftlik için çok anlamlı bir gün, Başçiftlik Tokatımızın damında yer alan bir ilçe desek yerindedir. Kar buranın insanı için uzun yıllar bir çile olmuş. Biz bu esareti keyfe dönüştürmek için 2 senedir mücadele veriyoruz. Bu şenlik de bunun bir meyvesi. Bugün bu havaya rağmen bu kadar insanın katılmasından dolayı memnunuz" diye konuştu. Şenliğe katılanlar ipli kayak ve kızaklara kayarak kışın tadını çıkardı.

Etkinlikte ayrıca, İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena yakınında çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırı sonrası, Şehitler Tepesi’nde 15 gün boyunca gün de iki saat nöbet tutan Saffet Gümüş ve Cemalettin Kaymakçı 1600 metre yükseklikteki Ortayayla Bölgesi'nde de şehitler için nöbet tuttu.



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