Başbakan Yıldırım: "Kardeşliğe sınırsız kucak açıyor ama teröre sıfır müsamaha diyoruz"

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti bayramlaşma töreninde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım, Sınırımızın ötesinde bulunan PYD, YPG, DEAŞ'a karşı her an müteyakkuz olarak gereken, ülkemizin, milletimizin güvenliği için selameti için çalışmaları sürdürüyoruz. Gerektiği zaman buralarda da Fırat Kalkanı'yla nasıl sınırlarımızı ve milletimizin can güvenliğini, mal güvenliğini teminat altına aldığımız gibi icap ederse başka bölgelerde de aynısını yapmaktan zerre kadar tereddüt etmeyiz. 80 milyon vatandaşımızın birinin kılına zarar gelecek dahi olsa, bunu hissedecek olsak, uluslararası hukuktan kaynaklanan bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Kardeşliğe sınırsız kucak açıyor ama teröre sıfır müsamaha diyoruz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "16 Nisan'da son sözü söylediği irade açık ve nettir. Artık karar, yetki, mühür de milletin elindedir. Türkiye artık geleceğini karartmak isteyenlerin cirit atacağı ülke olmaktan kurtulmuştur. Türkiye, adaletin, hukukun, özgürlüklerin ve refahın ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biz bu vizyonla, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimiz; 2053, 2071 vizyonumuza tüm gücümüzle hazırlanmaya devam ediyoruz. Bizi bu yoldan geri çevirmek isteyen kim olursa olsun dün olduğu gibi bugün de hak ettiği cevabı alacaktır" diye konuştu.

"FETÖ'CULAR HUKUK İÇERİSİNDE EN AĞIR CEZAYI ALACAKLAR"

Yıldırım, "FETÖ'cuların sonunu görüyorsunuz. Tek tek adalet önünde hesap veriyorlar hukuk içerisinde en ağır cezayı alacaklar. PKK yapılan çetin mücadele ile çözülme sürecine girmiştir. Bu çözülme ile ne yapacaklarını şaşıran alçaklar geçtiğimiz günlerde, Silvan'da bir çocuk parkını hedef alacak kadar alçaldılar. Yıllardır tek bir çivi çakamayan bu terör zihniyeti artık devletin çocuklarımız için yaptığı parkları yakacak kadar alçaldılar. Bu kadar derin ilkesizlik çukuruna düştüler. İnsan kaynağı tükenen gençleri dağa çıkaramayan PKK'nın sözde yöneticilerinin telsiz konuşmalarında içine düştükleri çaresizliği ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"FIRAT KALKANI'YLA SINIRLARIMIZI TEMİNAT ALTINA ALDIĞIMIZ GİBİ AYNISINI YAPMAKTAN TEREDDÜT ETMEYİZ"

"ARAKAN'DA YAŞANAN VAHŞET BİR SOYKIRIMDIR"

Arakan'daki katliama ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Kurban Bayramı bütün İslam aleminin bayramı. Ne yazık ki İslam coğrafyasının bir çok yerinde bayram değil adeta matem havası var. Bilhassa son günlerde Arakan'da yaşanan vahşet, 21. yüzyıl dünyasında büyük bir insanlık suçu olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman oldukları için savunmasız insanları böyle bir kasıtla öldürmenin adı, açıkça ifade ediyorum, bir soykırımdır."

DÜNYADA YÜKSELEN RADİKAL FİKİRLER, IRKÇILIK, NEFRET SÖYLEMLERİ TEHLİKELİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın İslam dünyası liderleriyle yaptığı çağrıyla, Arakan meselesinde olumlu gelişmeler olacağını ve oradaki vahşetin bir an önce sonlandırılacağını ümit ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun akan bir mazlum kanı söz konusu ise o kanı kendi damarlarımızdan akmış gibi hissederiz. Arakan'daki bu zulüm, şiddet dünyada İslam düşmanlığının hangi boyuta ulaştığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bu duruma acil müdahale olmazsa küresel barış süratle yok olacak bölgesel sorunlar küresel boyuta ulaşacaktır. Son zamanlarda dünyada yükselen radikal fikirleri, ırkçılığı, nefret söylemlerini de son derece tehlikeli ve zararlı bulduğumuzu ifade etmek isterim."

"BUGÜN KARDEŞLİK HİSSİYATIYLA BÜTÜN KIRGINLIKLARA SON VERELİM"

Yıldırım, "Bayramlar bizi birleştiren en müstesna günlerdir. Bu bayram neşesi ve coşkusu memleketin her köşesini 365 gün boyunca sarsın istiyoruz. Yine birlikte yine beraberiz. Bu topraklarda biriz beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bu güzel bayramın hatırına bugün kardeşlik hissiyatıyla bütün kırgınlıklara son verelim. Dargınlık ve kırgınlıklara son verelim" dedi.