Başbakan Yıldırım: Erdoğan Demirören saygın bir iş adamı olarak hatırlanacak

ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Demirören Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Yıldırım, mesajında, "Erdoğan Demirören, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş adamı olarak hatırlanacaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın, Erdoğan Demirören'in vefatına ilişkin başsağlığı mesajı şöyle:

"Ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayan Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Demirören'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Erdoğan Demirören, Türkiye'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve sanayi atılımlarıyla kalkınması için hayatı boyunca büyük hizmetlerde bulunan, binlerce kişiye istihdam sağlayan seçkin ve saygın bir iş adamı olarak hatırlanacaktır. Erdoğan Demirören'e Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum."