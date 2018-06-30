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Başbakan Yıldırım: Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur (1)

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İhracatımız artıyor ama daha çok...

Başbakan Yıldırım: Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur (1)
TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 25. Olağan Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başbakan Yıldırım burada yaptığı konuşmada, "İhracatımız artıyor ama daha çok artması lazım, tekrar ediyorum yeterli değil. İthalatımız da artıyor, daha çok artıyor ama bu seneden itibaren yavaş yavaş denge kurulmaya çalışılacak. İhracatımızı
artırdığımız zaman cari açığımız azalacak, dolayısıyla ekonomimizdeki iyileşme çok daha belirgin hale gelecek. Daha çok ihracatımızın artış hızını yükseltmemiz lazım. Buna ihtiyacımız var. Bunun için kafa yoracağız. Yeni dönemde inşallah bunlar da ele alınacak. İhracatçı sayımız 70 bini aştı, yeterli görmüyoruz, bunu 120 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Çıkarabiliriz." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ 2023'E TAŞIYACAK YENİ CUMHURİYET HÜKÜMETİ AÇIKLANMIŞ OLACAK"
Ülkede artık seçimin bittiğini söyleyen Yıldırım, "Geçim dönemi. İşler normale döndü. Bundan sonra işimize gücümüze daha çok yoğunlaşacağız. Ankara'da da işler iyi gidiyor. Zannediyorum önümüzdeki hafta sonu, yeni hükümet de açıklanmış olur. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak yeni Cumhuriyet Hükümeti açıklanmış olacak." dedi. 

 

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