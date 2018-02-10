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Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin (2)

BAŞBAKAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET Başbakan Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak'ta Bitlis'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz'ün Karşıyaka'daki evini ziyaret etti. Baba Özer Öz'e taziyelerini...

Başbakan Yıldırım: Türkiye'ye kafa tutanlar bu sese kulak versin (2)

BAŞBAKAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET
Başbakan Binali Yıldırım, geçen 22 Ocak'ta Bitlis'te çığ düşmesi sonucu oğlu Hilmi Öz'ü şehit veren koruma polisi Özer Öz'ün Karşıyaka'daki evini ziyaret etti. Baba Özer Öz'e taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım, ziyaretinin ardından evden çıktığında kendisini bekleyen çocukları sevdi. Başbakan Yıldırım, vatandaşları selamladığı sırada yanına gelerek kendisine Türk bayrağı vermek isteyen Muhammet Arıkan ile birlikte fotoğraf çektirerek, bayrağın kendisinde kalmasını istedi. Arıkan, Başbakan Yıldırım'ın kendisine "Bu bayrağı hayatın boyunca sakla" dediğini söyleyerek, "Ben de bayrağı hayatım boyunca saklayacağıma söz veriyorum" dedi.

Taylan YILDIRIM-Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, ()

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