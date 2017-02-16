Başbakan Yıldırım: Türkiye'de turizm sektörü büyümeye devam ediyor (1)









Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Taner YENER / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Türkiye'de turizm sektörü yıllar boyunca gelişmeye, büyümeye devam ediyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Kongre Merkezi'nde Dünya Turizm Forumu'nun açılış törenine katıldı. Konuşmasına fıkra anlatarak başlayan Başbakan Yıldırım, "Turizm bütün ülkelerin ekonomik ve kültürel gelişmeleri bakımından çok önemli bir sektör. Bu bağlamda turizm konusunda yeni ufuklar açacağına inandığım bu toplantıda sizlerle açılışında beraber olmaktan büyük bir memuniyet duyuyorum. Yeni turizm sezonunun ülkelerimizin için bereketli olmasını mevlamdan niyaz ediyorum" diye konuştu.

Yıldırım, şunları söyledi:

"Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. 90'lı yılların sonundan bu yana gelişmelere baktığımızda çarpıcı farkları görüyoruz. Ve bu anlamda turizm sektörü dünyada hizmet sektörü arasında birinci sıraya yükselmiş vaziyette. Uluslararası turizm hareketlerindeki bu çarpıcı gelişme, uluslararası kuruluşların orta ve uzun vadeli planlarına da tabiatıyla yansıyor. 1980 yılında yabancı ülkelere turistlik amaçla seyahat eden toplam ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında. Bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaşmış. Bu ne demektir; neredeyse dünya nüfusunun 5'te 1'i bir başka ülkeye seyahat ediyor. 2030 yılı için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün ön gördüğü turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Dünya ülkeleri olarak bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, gerekli tedbirleri almak bunu da elbirliğiyle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ülkeler olarak turizm alanında iş birliğini daha da güçlendireceğiz."

"3 KATI BİR ARTIŞTAN BAHSEDİYORUZ"

"Hükümet olarak turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan sektör olarak görmüyoruz" diyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'de turizm sektörü yıllar boyunca gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Sadece birkaç göstergeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yapıyorum; çünkü nereden nereye geldiğimizi bu rakamları kıyaslayarak anlayabiliriz. 2002 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 13 milyon civarındaydı. Ve önceki yılda bu sayı 40 milyona yaklaştı. Neredeyse 3 katı bir artıştan bahsediyoruz. Turizm gelirleri 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı" diye konuştu.

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