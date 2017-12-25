Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Başbakan Yıldırım, Türk-İş heyetini kabul etti
Ankara () - Başbakan Binali Yıldırım, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşme, Başbakanlık Resmi Konutu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
25 Aralık 2017 Pazartesi 23:40
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