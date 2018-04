Başbakan Yıldırım: O çatı çöktü

AK Parti İzmir İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Aday olacak hiçbirini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday yok. Bir çatı kuracaktınız o çatı da çöktü. Proje ile siyaset olmaz. Siyasette zorlama ile iş çıkmaz. Erdoğan düşmanlığında birleşerek kurmaya çalıştığınız o çatı çöktü, altında hep beraber kaldınız" dedi. Yıldırım, İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekiller için de "15 milletvekilinin hali yürekler acısı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmir İl Kongresi'ne katılmak ve 24 Haziran seçim startını İzmir'den vermek için, kente geldi. Kongrenin yapıldığı Halkapınar Spor Salonu, süslendi. Partililer ve davetlilerin polis kontrol noktalarından aranarak girdikleri salona Türk bayrağı ile AK Parti bayrağından başka bir şey alınmadı. Salonun dışında su, çay, atkı, bayrak satışları yapıldı. Salonun içinde ise ilginç pankartlar asıldı. AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı, salondaki pankartlara da yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde 'Değil 15-20 milletvekili yedi düvel birleşseniz başaramayacaksınız, topunuz gelin' yazılı pankart asıldı. Bir diğer pankart ise Başbakan Yıldırım için hazırlandı. Üzerinde 'Ne makam ne koltuk, daima dik duran son başbakan' yazılı dev bir pankart salona asıldı. Bayraklar ve balonlarla süslenen kongre salonuna dev bir Türk bayrağı da asıldı. 15 Temmuz darbe gecesinde şehit olanların fotoğrafları da kongre salonunda yer aldı. Kongre salonunun güvenliği ise polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri tarafından sağlandı. AK Parti İzmir 6'ncı İl Kongresi saat 15.00'te, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş da katıldı. Kongre salonuna ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de kongreye katıldı.

'İZMİR'İ HİÇ İHMAL ETMEDİK'

Salona girdikten sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, konuşmasına "Yiğit, mert çatal yürekli efeler, hepinizi muhabbetle selamlıyorum" sözleri ile başladı. Konuşmasının devamında İzmir'e övgü dolu sözler söyleyen Başbakan Yıldırım, "Türkiye yeniden istiklaline kavuştuysa bu İzmir'de oldu. İzmir ilklerin şehridir. İstiklal Mücadelesi'nin başladığı şehirdir, Cumhuriyet'in kurulduğu şehir İzmir'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalkınmanın hamlesini de İzmir'den başlattı" dedi. AK Parti iktidarı döneminde İzmir'in hiçbir zaman ihmal edilmediğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. 15 yıldır İzmir'i hiç ihmal etmedik. İzmir'in gelişmesi için var gücümüzle çalıştık, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İzmir'e çok büyük eserler kazandırdık."

ÇATI ADAY ARAYIŞINA SERT TEPKİ

Başbakan Yıldırım, "Milletimizin değerleri ile hep barışık olduk. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize zarar verilmesine izin vermedik. Doğu ve batısı ile herkesi kardeş bildik, yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Demokrasi, özgürlükleri sadece kendimiz için değil herkes için isteriz. İzmir hazır mısınız? 24 Haziran'da destan yazacak mıyız? Sandıkları dolduracak mıyız? İzmir işi bitirmiş" diye konuştu.

Vesayet odaklarının baskısına, darbecilere, kumpasçılara asla boyun eğmediklerini ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, "Gerekirse milletin bağımsızlığı için canımızı seve seve veririz. Terör örgütleri ile ülkemizde kargaşa çıkarmaya çalıştılar. Kardeşliğimizi hedef aldılar. İrademizi teslim alamaya kalkıştılar. Ama ihanet odaklarının bütün oyunlarını boza boza bugünlere geldik. Yine içeride ve dışarıda bir kumpas, bir çatı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına karşı çirkin bir tezgahla karşı karşıyayız. Ancak yaptıkları bu oyunlar, kurmaya çalıştıkları çatı daha kuramadan yerle bir oldu. Bunların derdi Türkiye'nin geleceği değil. Bunların derdi Erdoğan. Aman Erdoğan ve AK Parti olmasın da ne olursa olsun" dedi.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefet partilerinin, cumhurbaşkanı adayı arayışlarını sert sözlerle eleştiren Başbakan Binali Yıldırım, 15 yıllık birikimi alçaklara, memleket düşmanlarına teslim etmeye niyetlerinin olmadığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bunlara seçimlerde hak ettikleri cevabı verecek miyiz? Tarihin derinliklerine göndermeye var mısınız? Allah'ın izni ile hiçbir güç bu millete zarar veremez. 54 gün sonra seçime gidiyoruz. Bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Biz AK Parti olarak bugüne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden zaferle çıktık. Halep ordaysa arşın burada. AK Parti, siyasetin tarihini yeniden yazdı. Demek ki iktidarlar güzel işler yaparlarsa gücüne güç katarak yoluna devam eder. 16 Nisan Referandumu'nu yaptıktan sonra 'Seçimler vaktinde yapılsın' dedik. Ancak gördük ki seçimlerin bir an önce yapılması için muhalefet partileri başta olmak üzere bazı çevreler sürekli seçimi gündemde tutmaya başladı. Seçim gündeme düşerse, piyasalarda konuşulmaya başlarsa bu ülkenin geleceği için iyi değil. Çünkü seçim olsun ondan sonra filan işi yapalım, yolumuza ona göre devam edelim. Tüm ülkeye zaman kaybettirmemek için biz de 'Peki seçim mi istiyorsunuz. İşte meydan. Bir kez daha boyunuzun ölçüsünü bize karşı görün'. Ve seçime seçimle cevap verdik."

'BAĞIMLILIKTAN KURTATMAK İÇİN'

CHP'ye de seslenen Başbakan Yıldırım, "Ana Muhalefet Partisi şunu aklından çıkarmasın; 16 yılda 5 genel, 3 yerel, 3 referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimi yapan AK Parti, her seçimden açık ara önde çıktı. Peki AK Parti ve onun lideri Erdoğan bu başarıyı sağlamışken, Kemal Bey sen ne yaptın? Her seçimde yenilgi aldın, yenilmek sende bağışıklık, bağımlılık yaptı. Onun için erken seçim yaptık. Bağımlılık kötü bir şey, seni bu bağımlılıktan kurtarmak için seçim yapıyoruz. Seçim istiyorsan buyur al" dedi.

'ÇATI ÇÖKTÜ'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı arayışını da değerlendiren Yıldırım, "Nereden gelecek aday, uzaydan mı gelecek? Aday olacak hiçbirini bulamadınız mı? Cumhuriyetin partisinde aday yok. Bir çatı kuracaktınız o çatı da çöktü. Proje ile siyaset olmaz. Siyasette zorlama ile iş çıkmaz. Erdoğan düşmanlığında birleşerek kurmaya çalıştığınız o çatı çöktü, altında hep beraber kaldınız. Tuzakları ayaklarına takıldı. 15 milletvekilinin hali yürekler acısı. Genel Başkanın talimatı ile 15 milletvekilini ödünç verdiler. Onlar da hem giderim hem ağlarım hesabı, istemeye istemeye komşuya gitti. İzmirliler, verdiğiniz oyaları size sorulmadan başkalarına pazarlıyorlar. İlk seçimde, 24 Haziran'da bu zihniyete hak ettiği cevap verilecek" diye konuştu.

İZMİR YATIRIMLARINI ANLATTI

"Son başbakan olsam da İzmir'e sevgim hiç bitmeyecek" diyen Başbakan Yıldırım, 16 yılda İzmir'e 50 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım, "İzmir'de 2003 yılında 400 kilometre bölünmüş yol vardı. Bunun üzerine 410 kilometre yol yaptık. İzmir'i bölgenin parlayan yıldızı yapmak için her türlü hizmeti yapmanın gayretinde olduk. Bu güzel şehre ne yaparsak yapalım hak ediyor. İzmir bizim evimiz, bizim geleceğimiz. Zaman geldi, vakit yakın. İzmir'in büyük projelerini sabırsızlıkla bekliyor musunuz? İzmir'e bir gerdanlık yapacağız. Karşıyaka'dan Balçova'ya beş dakikada geçeceğiz. İşte İzmir'in çılgın projesi. Biz hazırız. İzmirliler de hazırsa inşallah bu mega projeyi de İzmir'imize kazandıracağız. İzmir çevre yolunu yaptık, hizmete aldık. İzmir-Manisa arasında Sabuncubeli Tüneli'ni de bu sene içerisinde hizmete alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İzmir'e hızlı tren de geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ankara'dan Afyon'a, Afyon'dan Uşak'a, Manisa ve oradan İzmir'e hızlı tren tüm hızıyla yapımı devam ediyor. Hızlı tren bittiğinde İzmir-Ankara arası tren ile 3.5 saate iniyor. Şimdi ne kadar 13 saat. 13 saat nere, 3.5 saat nere. Bitmedi. İzmir'i dünya şehri, İstanbul ile otoyolla, köprüyle, Osmangazi Köprüsü ile de birleştiriyoruz. İzmir- İstanbul Otoyolu devam ediyor, Bursa'ya kadar bitti, İzmir'den de Belkahve'ye kadar bitti. Önümüzdeki sene İzmir-İstanbul otoyolu bitmiş olacak. İzmir-İstanbul arası 3 saate düşecek. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir'e yapılanlar bunlarla sınırlı değil. Say say bitmez. Başbakanlık bitebilir, son başbakan da olabiliriz ancak İzmir'e olan sevgimiz, hizmetimiz asla son olmaz, bitmez. AK Parti her zaman milletin vereceği kararı baş tacı yapmıştır. Milletin sözünün üzerinde hiçbir sözü tanımadık. Milletin sesine hep kulak verdik. Beklentisine kayıtsız kalmadık. Büyümemiz devam edecek. Ekonomimiz güçlü olarak devam edecek. Her alanda lider ülke olmaya devam edeceğiz. Yarınımız bugünden çok daha iyi olacak."

ERDOĞAN: ÇOK ÇALIŞIP HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

Salona daha sonra gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Başbakan Yıldırım'ın ardından, alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Mücadeleler bizi zaferden zafere koşturdu. Azimle, kararlılıkla, inançla bu zaferlerimiz devam ediyor. İzmirlilerle 24 Haziran'ın ilk mitingini gerçekleştireceğiz. Hazır mısınız? Onlar da sizi bekliyor. Sizin bu sevdanız var ya mücadele azminiz var ya bizim hizmet aşkımızı artırıyor. 24 Haziran İzmir'in siyasi tercihlerinde tarihi biri milat olacaktır. İzmir'i de diğer AK Partili şehirlerimizi gibi AK Parti siyasetinin lokomotif şehirlerinden birisi haline getirmeden bizlere durmak, dinlenmek yok. Üstelik bu hedefe ulaşmak zor değil. Yapmamız gereken İzmirli kardeşlerimize kendimizi çok daha iyi ve doğru anlatmaktan ibarettir. Bunu yaptığımız anda her şey bitecek. Bunun için tek bir saniyemizi bile boş geçirmeden, kimseyi kırmadan büyük sevdamızı İzmirli kardeşlerimizle paylaşmalıyız. Biz başkaları gibi başarıyı kendinde, hatayı seçmende arayan parti olamayız. Sandıkta istediği sonuç çıkmayınca 'göbeğini kaşıyan adam' diyenlerden değiliz. Vatandaşı aşağılayan siyasi anlayışımız yok. Millete darılmaya, kırılmayı asla rastlayamazsınız. Çalışmadan, emek vermeden, ter dökmeden elde etmediğimizi hiçbir başarıyı hatırlamıyorum. Çok çalışıp hedefimize ulaşacağız."

Her seçimin parti olarak millete karşı imtihan olduğunu da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçim çalışma tekniği açısından, teşkilatlar arasında bir imtihandır. Seçim kampanyalarında görevini ihmal eden, tembellik edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, MHP ile oluşturulan Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da tarih yazmasını istediğini de söyledi.



FOTOĞRAFLI