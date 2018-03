Başbakan Yıldırım, 'Nefes Kredisi'nin ikincisini İzmir'de tanıttı

KÜÇÜK ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) düşük faizli kredi verilmesi amaçlanan 'Nefes Kredisi'nin ikinci uygulama dönemini İzmir'de düzenlenen imza töreniyle başladı. Törene katılan Başbakan Binali Yıldırım, bu toplantının İzmir'de düzenlenmesinin önemine dikkat çekerek, İzmir'in büyümesi, hak ettiği yeri alması, marka şehir olması için hükümet olarak 15 yıldır ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Yıldırım, "İzmir çalışıyor, üretiyor istihdam sağlıyor. İzmir'de kredilerden 29 bin işletmemiz yararlandı. Yaklaşık 18 milyarlık kredi İzmir'de kullanıldı. Bunlar yetmez. İşallah İzmir ve Türkiye'yi büyütüp zenginleştirmeye devam edeceğiz" dedi.KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanması hedeflenen ve 2017 yılında başlatılan Nefes Kredisi 2018 yılında da devam edecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin 2018'de devam etmesi için Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla imza töreni ve tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın genel müdürlerinin katılımlarıyla İzmir Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. İmza töreninde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanı ve İzmir Ticaret Odası başkan adayı Mahmut Özgener de hazır bulundu."PİYASADAKİ OLUMSUZ ŞARTLARA İNAT BURADAYIZ"Açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Finansmanda İnovasyon' adını verdiği, geçen yıl TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak başlayan Nefes Kredisi'nin bu yıl Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım'ın da katılımıyla daha güçlü olduğunu dile getirdi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in desteğiyle hazine ve Kredi Garanti Fonu'nun devreye girdiğini anlatan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:"KOBİ'lerimizin bu proje kapsamındaki kredilerine yüzde 85 kefalet sağlandı. Son olarak da en büyük kamu bankamız olan Ziraat Bankası ile iki senedir projemize destek veren tek özel banka olan Denizbank zararı bile göze alarak projeye kaynak sağladılar. Böylece KOBİ'lere 5 milyar liralık kredi hacmi yarattık. 2-3 ay gibi kısa bir sürede 30 bin KOBİ kredi kullandı. Cumhurbaşkanımız ile Başbakanımızın başlattığı kredi faizlerini düşürme politikasına özel sektör olarak katkı sağlamış olduk. Piyasada olumsuz hava oluşturmaya çalışanlara inat, 'TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu (KGF) olarak buradayız' diyoruz. Burada tüm banka genel müdürlerine yaptıkları önderlik için çok teşekkür etmek istiyorum.""KOBİ'MİZ KAZANACAK TÜRKİYE KAZANACAK"Nefes Kredisi'ne değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Nefes Kredisi sistemi çok basit. Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ'lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. Nefes Kredisi faizimiz aylık yüzde 0.99 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek ve kredi 12 eşit taksitli olacak. Kredinin yüzde 85'i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak. Yani KOBİ'lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 15 mevduat faizi alıyorsunuz ama Nefes Kredisi kullanınca aylık 0.99, yıllık yüzde 11.88 faiz ödeyeceksiniz. Yani KOBİ'lerimiz mevduat faizinden 3 puan aşağıda kredi kullanabilecek. Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz. Toplamda KOBİ'lerimize 5 milyar kredi kullandırıp, faiz yükünden 400 milyon liraya yakın tasarruf etmelerini sağlayacağız. KOBİ'miz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.Proje sayesinde 2017'de yüzde 7.4 ile G20'nin büyüme rekorunu kıran Türk ekonomisinin 2018'de de yeni rekorlara koşmasına katkı sağlayacaklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Geçtiğimiz çarşamba günü yine Başbakanımızın himayelerinde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) platformunda hayata geçirilen reformların toplantısını gerçekleştirdik. Orada da söyledim. Biz TOBB olarak YOİKK'te olduğu gibi, istihdam seferberliğinde olduğu gibi, Nefes Kredisi'nde olduğu gibi, Türkiye'nin otomobilinde olduğu gibi devletimizin bize verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'ye yatırım yapanlar her zaman kazandı. Türkiye, her zaman hedeflerine ulaştı. Biz Türk tüccarı ve sanayicisi olarak yine en iyi bildiğimiz işi yapacağız. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz" dedi."TÜRKİYE ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLAR BOŞA ÇIKTI"İzmir'in farklı özellikleriyle marka şehirlerden biri olmaya aday olduğunu söyleyen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sanayicilerin hep yanında olduklarını dile getirdi. İş dünyasının önerileriyle farklı projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Tüfeknci, "2016 yılında Gezi Parkı olaylarından bu yana Türkiye üzerinde oynanan oyunları boşa çıkardık. Özel sektör temsilcileri Türk ekonomisine ayar çekenlere ayar çekti. Bu gerçek bir başarı en hızlı büyüyen ekonomi olduk. Odalar ve borsalar üyelerin sorunlarının çözümü noktasında elindeki imkanları kullanıyor" dedi. Birtakım iyileştirmeler yaparak üretenin yanında olduklarını anlatan Tüfenci, istihdam sağlayanın yanında olduklarını söyleyerek "Sizler çalışacaksınız bizler önünüzü açacağız" diye konuştu.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise konuşmasında geçen yıl hazine destekli kredi garanti sistemini büyüttüklerini belirterek, "Nefes kredisi daha çok küçük firmalara işletme sermayesi olarak nefes aldırıyor. Krediye erişimi arttırıyoruz. 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam oluşturuldu. Hükümetimiz döneminde bankalar asli görevlerine döndüler. Melek yatırımcı konseptiyle Avrupa'da 5 inci sıraya geldik" dedi."AYAĞIMIN TOZUYLA İZMİR'DEYİM"Konuşmasına dün Balkanlar'da bulunduğunu ve Bosna'nın istikrarı için önemli temaslarda bulunduklarını ifade ederek başlayan Başbakan Binali Yıldırım ise şunları söyledi:"Ayağımızın tozuyla güzel İzmir'deyim. Anadolu ile Balkanların buluşma noktası İzmir, İzmir İktisat Kongresi ile Türkiye'nin bugünlere gelmesinin kalkınma hamlesinin yapıldığı ildir. Çalışan üreten iş alimlerine müjdemiz var. Türkiye büyümeye devam ediyor. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesiyiz. 2017'de kendi rekorumuzu kırdık. Emin adımlarla uygulanabilen politikalar sayesinde özel sektörle büyümeye kalkınmaya üretmeye devam ediyoruz. İkinci nefes kredisi İzmir'de gerçekleştiriliyor. Attığımız bu adımlar küçük ve orta büyüklükteki işletmelere nefes aldıracak. Biz adım atarken hiçbir zaman patinaj yapmadık, kendimizi tekrar etmedik. Her şehirde eserlerimizle var olduk. Kalıcı eserler yaptık. Daima üretim, daima büyüme ve kalkınma dedik. Türkiye'deki işletmelerin yüzde 99'dan fazlası küçük ve orta ölçekli işletmeler. İstihdamın da üretimin de yükü KOBİ'lerde. Onlar gerçekten istihdama ve ihracata katkı yapıyor. Onların sesi fazla çıkmıyor. Sessiz sedasız üretiyorlar. Türkiye'deki 7.4 büyümenin arkasında KOBİ'ler var. Yatırımların yarıdan fazlasını KOBİ'ler yapıyor. Bu kadar iş yapıyorlar ama Türkiye'deki kaynaklardan yüzde 30'una sahip.""HERKES HAK ETTİĞİNİ ALMALI"Kredi konusunda da KOBİ'lerin daha fazla pay almaları gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "Herkes hak ettiğini almalı. Güney Kore'de KOBİ'ler kredilerin yüzde 75'ini alıyor, Portekiz'de yüzde 80'ini alıyor. Yunanistan'da bütün krediler içinde yüzde 55 payı KOBİ'ler alıyor. KOBİ'ler için ne yapsak azdır. Nefes kredisi için reel sektörün çatı kuruluşu odalar borsalar ve finans sektörü temsilcileri bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'ler hak ettikleri krediye ulaştı. Bu kaynağa ulaşma projesinin yanında faizin düşürülmesi politikasına da katkı sağladı. Bu bir başlangıç" dedi. Nefes Kredisi için 5 milyarlık hacim planlandığına dikkat çeken Yıldırım katılımcılara bir müjde vererek bu rakamı 7.5 milyar liraya çıkarttığını açıkladı. Krediyi ilk 6 ay ödemesiz 1.5 yıl vadeye uzattığını belirten Binali Yıldırım, "KOBİ'ler sözüne sadık işletmeler. Ekonomiye katkıları büyük. Biz 290 bin işletmeye KOSGEB aracılığıyla kredi imkanı sağladık. Üretimin artması demek ihracatın artması demek ve daha çok vatandaşın iş bulması demek. Türkiye'nin krizi kaldıramayacağını düşünenler mosmor oldu. Bu yıl bozuk plak gibi başa aldılar. 2018'de de kötü senaryolar yazıyorlar. Ekonomi üzerine moral bozucu söylemlere yabancı değiliz. Ama bu ülkenin başbakanı olarak söylüyorum biz büyük bir mücadele verdik. Sadece ülkemizin kalkınması için değil bölgemizdeki mazlum insanların da yardımcısı olduk. Bütün bunlara rağmen hiç merak etmeyin Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Terlemeye üretmeye devam edeceğiz" dedi.İZMİR'E YATIRIMLARI ANLATTIGeçen hafta çarşamba günü yatırım ortamının iyileştirilmesi için yasa çıkararak yeni bir süreci başlattıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, sermaye erişimine varıncaya kadar büyük bir reformu hayata geçirerek cazibe merkezleri uygulamasını başlattıklarını anlattı. Nefes Kredisi'nin bu noktaya gelmesinde 8 paydaşın emeği bulunduğunu anlatan Yıldırım, bankaların da teminatlarda ölçülü bir tutum sergilemesini istedi. Sürdürülmenin ve yaşatmanın esas alınması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, İzmir ile ilgili yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Yıldırım şunları söyledi:"İzmir'in büyümesi, hak ettiği yeri alması, marka şehir olması için 15 yıldır elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç rakam vermek gerekirse 2006'da İzmir'de bir yılda yapılan kamu yatırımı miktarı 480 bin lira iken bugün bu rakam 2.7 milyar liraya çıktı yani 6 kat arttı. İzmir'in bir dünya şehri olması için hava ulaşımında önemli bir gelişme sağlandı. İç hatlar terminali ülkenin en modern terminali oldu. Bunu 18 ayda yaptık. Dış hatlarda artış var bu daha da artacak. 2000 yılına göre yüzde 400 artış sağlandı 11 milyon yolcu geldi. Toplam 28 ülkeden 70 noktaya uçuş var. İzmir'de 410 kilometre bölünmüş yaptık. Bölünmüş yol uzunluğu bu kentte 810 kilometreye çıktı. İzmir'den İstanbul'a otoyol yapıyoruz. Yıl sonunda bitirmiş olacağız. İzmir-İstanbul arası 2 saat 50 dakika olacak. Bizim amacımız Türkiye'yi dünyanın 10'uncu ülkesi yapmak. İzmir çevre yolu bitti onunla da kalmadık Çiğli'den Çandarlı'ya kadar otoyol yapıyoruz. Dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale Köprüsü 2023'e yetişecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıldönümüne armağan olsun.""EN FAZLA İŞ ALANI AÇAN DÖRDÜNCÜ İL"Ulaşımdaki yatırımlar sayesinde Ege'deki trafik yoğunluğunun artacağını belirten Yıldırım, Çandarlı otoyolunun bu yoğunluğu azaltacağını dile getirdi. Ankara, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir'de hızlı tren projesi için altyapı çalışmalarının sürdüğünü anlatan Başbakan Binali Yıldırım, "Geçtiğimiz yılların ocak ayına göre İzmir'in ihracatı iki kat arttı. Türkiye'de sanayi üretiminin tek başına yüzde 9.3 ünü İzmir yapıyor. İzmir'de açılan şirket sayısı yüzde 21 arttı. Ocak 2017 ile Kasım 2017 arasında İzmir tek başına 68 bin 291 hemşehrimize iş sağladı. İstihdamda da büyük bir başarı var. En fazla iş alanı açan dördüncü ilimiz İzmir. Kadın istihdamında da İzmir bir numara. İzmir'in bu oranlarını daha da yukarıya taşıyacağız. Çıtayı daha yukarıya çıkaracak kapasiteye sahip bir şehirdeyiz. İzmir çalışıyor, üretiyor istihdam sağlıyor. İzmir'de kredilerden 29 bin işletmemiz yararlandı. Yaklaşık 18 milyarlık kredi İzmir'de kullanıldı. Bunlar yetmez. İşallah İzmir ve Türkiyeyi büyütüp zenginleştirmeye devam edeceğiz."HALKAPINAR-OTOGAR METROSU YAPILACAKİzmir'de Halkapınar - Otogar metrosuna da bu sene başlayacaklarını kaydeden Yıldırım, Bakanlar Kurulu kararının yayınlandığını, Halkapınar'dan otogara kadar metronun yapılacağını ifade etti. Başbakan Yıldırım, İzmir'in 'çılgın projesi' olduğunu belirttiği Körfez Geçişi Projesine de değinerek, "Her türlü hazırlığımızı yaptık, proje hazır, taliplileri de hazır. İzmir'in hazır olmasını bekliyoruz. İzmir ne zaman 'Buyurun projeyi yapın' derse projeye başlayacağız. Çünkü bizim statlardan ağzımız yandı. İzmir'e stat yapmak için adeta ot yoldurdular. Maalesef çeşitli engellemeler bugün de devam ediyor. Ama inatla işin arkasındayız. Alsancak, Göztepe yapılıyor. Karşıyaka da yapılacak. Hiç merak etmesin Karşıyakalılar" dedi.Yıldırım konuşmasının sonunda yerli otomobilde, istihdam seferberliğinde olduğu gibi Nefes Kredisi'nde de Türk üreticisine destek veren TOBB Başkanı'na ve bütün oda borsa başkanlarına, TOBB camiasına teşekkür etti. Ayrıca memleket için elini taşın altına koyan, kamu bankaları, katılım bankaları ve DenizBank'ı da tebrik eden Yıldırım, "Gönlümüz isterdi ki daha çok özel banka bu kervana katılsın. Ama onlar pişman olacaklar. Fırsatı kaçırdık diye bir dahaki fırsatın gelmesini bekleyecekler" diye konuştu.Konuşmaların ardından 'Nefes Kredisi' protokolü imzalandı.

FOTOĞRAFLI