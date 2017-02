Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (5)

15 YILDA, BİR TÜRKİYE'Yİ ÜÇ TÜRKİYE YAPTIK

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya Valiliği'nin ev sahipliğinde Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Esasen bir şehrin nabzının attığı yerin sivil toplum örgütleri olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, Ak Parti hükümetleri olarak son 15 yıldır sivil toplum örgütlerinin gelişmesi için çok büyük katkı verdiklerini söyledi.

Geçmiş yılarda Türkiye'nin zayıf iktidarlarda hep kaybettiğini kaydeden Yıldırım, “Son 50 yılın siyasi tarihine bakın, tek başına iktidarlardaki Türkiye'nin büyüme oranı koalisyon dönemlerine göre iki kattır. Demekki güven ve istikrar, bu iki sihirli sözcük bir ülkenin kalkınması, gelişmesi için olmazsa olmazdır. Türkiye'nin büyümesi için bir fikri olan herkes gözümüzün, başımızın üstünedir. 15 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Hedefimiz bununla sınırlı değil. Önümüzde cumhuriyetimizin 100'üncü yılı var ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi taşımak, hatta daha ilerisine taşımak hedefimizdir. Bunu beraber başaracağız" dedi.

'ELDEN GİDEN VESAYET'

Referandum sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanını halk seçiyorsa, yetkiyi veriyorsa, sorumluluğu da yine siz vereceksiniz. Milyonlarca insanın oyunu alan cumhurbaşkanı yetkili olacak, sorumlu olmayacak. Demokrasilerde böyle bir şey olamaz. Neler söyleniyor neler, duydukça kanımız donuyor. Sanki bu değişiklik hiç konuşulmamış, hiç aklımızın köşesinden geçmeyen bir sürü senaryo aldı başını gidiyor. 'Rejim değişecek, elden gidiyor', elden giden bir şey yok. Elden giden vesayet, elden giden demokrasi düşmanlarının hak etmeden iktidar hevesleri elden gidiyor. Bu değişiklik yapıldığında, artık bundan sonra 15 Temmuz çılgınlığını yapanları göremeyeceksiniz."

'MECLİSİ FESHETME DİYE BİRŞEY YOK'

'Cumhurbaşkanı Meclis'i feshediyor' denildiğini kaydeden Yıldırım, “Feshetme diye bir şey yok. Karşılıklı seçim yenileme var. 2019'da belediye seçimleri olacak, iki oy atacaksınız, biri belediye başkanı, biri de belediye meclisi için. Şimdi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de bunun aynısı. Bir sandıkta milletvekilleri, birinde cumhurbaşkanı. Millet bir günde iki işi hallediyor. Millet 5 yıl rahat ve seçimle falan uğraşmıyor, geçimine bakıyor. Ülkede hükümet kuruldu mu, kurulmadı mı hiç derdi yok. Çünkü hükümeti siz kuruyorsunuz. Şimdi ise seçim yapılıyor, bir ay iki ay geçiyor, hükümet bir türlü kurulmuyor. Ama burada öyle bir şey yok. Burada mutlaka tek başına iktidar var. 'Niye güvenoyu yok', millet seçerken güvenoyunu da veriyor da o yüzden yok. Doğrudan güvenoyunu veriyor" diye konuştu.

'BU BİR İLKTİR DÜNYADA'

'Cumhurbaşkanıyla Meclis anlaşamadı, seçim kararı alabilir' denildiğini belirten Binali Yıldırım, "Seçim kararı aldığı an, kendi de seçime gidiyor. Meclis aynı kararı aldığında Meclis de, cumhurbaşkanı da seçime gidiyor. Yani ne diyor sistem, 'kardeşim oturun anlaşın.' Dengeliyor. Dolayısıyla uzlaşmayı ve kriz çözmeyi öngören bir sistem. Kolay kolay seçildikten 5 ay sonra 'ben seçime gidiyorum' diyen kimse çıkamaz. Çıkarsa da millet faturayı keser. Cumhurbaşkanının da 2 seçim hakkı var, her seçimde bir hakkı gidiyor. Bu bir ilktir dünyada. Burada kriz çözümü var. Meclis güçsüz, yetkisiz hale geliyor gibi hiç gerçekle alakası olmayan şeyler söyleniyor. Meclis araştırması, genel araştırma, yazılı sözlü sorma, meclis soruşturması var."

'CUMHURBAŞKANI YARGILANABİLİR, MECLİS SORUŞTURMA AÇABİLİR'

Cumhurbaşkanını ve bakanları herhangi bir suçtan yargılama, yüce divana gönderme olduğunu dile getiren Başbakan Yıldırım, “Burası çok önemli. Mevcutta cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetle suçlanabilir. Esasında vatana ihanet suçu diye de Türk hukuk sisteminde tarif edilmiş bir suç yoktur. Milletvekillerinin yüzde 75'i kabul oyu verirse, yüce divana gidecek. Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar hakkında herhangi bir suçtan Meclis'te soruşturma açılabilir, soruşturma sonucunda yüzde 66, yani üye sayısının 3'de 2'si nispetinde bir kabul oyuyla yüce divana gönderilebilir. Hani nerede Meclis yetkilerinin azaltılması. Bütçeyi Meclis kabul edecek, bütçe hakkı Meclis'in. Yetmedi TBMM'de her bir milletvekili kanun teklifi verecek. Yeni sistemde hükümet kanun teklifi veremiyor. Yeni sistemde milletvekilleri daha bağımsız, dolayısıyla hükümet, milletvekilleriyle ilişkisini iyi götürmek durumundadır, milletvekillerinin saygınlığı artırılıyor" dedi.

'ANAYASANIN İLK 4 MADDESİ RABİA YERİNDE DURUYOR'

'Üniter yapı zedeleniyor' şeklindeki söylemleri 'koca bir yalan, Allah kuru iftiradan korusun' diye eleştiren Başbakan Yıldırım, “Anayasanın dört maddesi, Rabia, aynen yerinde, Türkiye'nin rejimi cumhuriyet, başkenti Ankara, milletiyle, ülkesiyle bölünmez bütündür. Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bütün bunlar anayasada yazıyor ve bunlarla ilgili bir değişiklik yok. Rabia yerinde duruyor. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan dördü de yerinde duruyor" dedi.

'MECLİSTEKİ PARTİLER UZLAŞIP 7 ÜYE SEÇECEK'

'Yargı bağımsızlığı zedeleniyor' eleştirilerine yanıt veren Yıldırım, “Tarafsızlığı da ilave ediyoruz, bu mu yargı bağımsızlığını zedeliyor. HSYK'da 13 üyenin 7'sini Meclis seçiyor ve Meclis'teki partiler uzlaşacak ve 7 üyeyi atıyor. Sizin seçtiğiniz Meclis bu ülkede adalet dağıtacak yargı mensuplarını seçiyor. Cumhurbaşkanı da 4 tane atıyor. Peki cumhurbaşkanı niye atıyor, çünkü cumhurbaşkanını da siz, millet seçiyor" diye konuştu.

CHP GENEL BAŞKANI İKTİDAR OLURSA, PARTİSİNİ BIRAKACAK MI?

'Partili cumhurbaşkanı tarafsız olmaz' denildiğine değinen Başbakan Yıldırım, "Peki Menderes Türel tarafsız değil mi? O da belediye başkanı. Ben de partiliyim. Ben de başbakanım, şimdilik. Tarafsızlık ayrı, partili olmak ayrı. CHP genel başkanı da partili, yarın iktidar olursa partisini bırakacak mı? Kimse bırakmaz, herkesin gönlünde bir parti vardır, ister resmi, ister gayriresmi. Önemli olan görevini yaparken 80 milyonunun başbakanı, 80 milyonun cumhurbaşkanı olacaksın. Milletimiz ne demek istediğimi çok iyi biliyor ve bunlara da aldırış etmiyor" dedi.

'14 AYA BİR HÜKÜMET'

Başbakan Binali Yıldırım, bürokrasinin daha hızlı çalışması durumunda vatandaşın beklentisine anında karşılık verilebileceğini söyledi. Yıldırım şöyle konuştu:

"Güven olunca, daha çok yatırım olur. Belirsizlik ülkeye zaman kaybettiriyor, kan kaybettiriyor. İstikrar olunca büyüme, kalkınma daha kesintisiz devam edecek. 1923'ten beri 65 hükümet geldi. 94 yılda 65 hükümet, 14 aya bir hükümet düşüyor. Bu sürede bir hükümet ne yapar? Memleketimizin durumu bu. Bunu ortadan kaldırmamız lazım. Kalkınma açığını ortadan kaldırmamız lazım. 4 yılda bir hükümet kurulsaydı 65'inci hükümet 2183 yılında kurulacaktı. ABD'de bir yıl sapma yok. İstikrar bu, istikrar olunca her şey olur. Gençler, bize lazımsınız diyoruz ama seçim zamanı geldiğinde hele bir 'dur' diyoruz. Seçiyorsanız seçileceksiniz de. Bunun nesine karşı çıkıyorlar anlamış değilim. Lafı uzatıp zurna yapmaya gerek yok. Arif olan anladı. 16 Nisan'da bir karar vereceğiz, bu milletin kararıdır. Karar ne olursa olsun, başımızın üstünde yeri var."

'BU YIL 1.5 MİLYON UKRAYNALI GELECEK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya'ya gelecek turistlerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Ukrayna ile Türkiye arasında vatandaşların pasaporta ihtiyaç duymadan kimlikle giriş çıkış yapabilmesi için çalışma yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, "Ukrayna'da insanların sadece yüzde 30'nun pasaportu var. Buna rağmen 2016 yılında bazı ülkelerden gelen turist sayısı düşerken, Ukrayna'dan gelen turist sayısı yüzde 48 oranında artarak sayı 1 milyon 25 bin kişiye ulaştı. Pasaport olmadan gelme imkanı doğmasıyla en az 1.5 milyon Ukraynalı turistin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.