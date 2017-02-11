Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (4)

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ'Nİ AÇTI

Kapalı spor salonundaki toplu açılış töreninde 67 tesisin açılışını gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, buradaki törenin ardından yeni inşa edilen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) binasına geldi. Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ak Parti Antalya milletvekilleri, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, çok sayıda üst düzey yargı mensubu ile hakim ve savcıların katıldığı törenle Antalya BAM binasının açılış kurdelesini kesti.

Açılışta Başbakan Binali Yıldırım, “İnşallah bu güzel mekan güzel, adil, hızlı yargılamanın merkezi olur. Adalet mülkün temelidir diye bir söz var, her yerde asılı. Hakikaten adalet olmayan yerde dirayet, huzur, barış olmaz. İnsanların herhangi bir şekilde yüreğinin soğuması, suçluların cezasını görmesiyle doğru orantılıdır" dedi.

İstinaf mahkemelerinin Türk yargı tarihinde bir reform, çok büyük bir dönüşüm olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Birinci derece yargı ile yüksek yargı arasında böyle bir mekanizmanın kurulmuş olması, davaların Yargıtay ve Danıştay'a gitmesi ve oralarda dosyaların birikmesinin önüne geçiyor. Onu için bu karar eminimki birkaç sene içinde ülkemizde davalarda vatandaşın beklediği sonucu verecektir" diye konuştu.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde başta millet olmak üzere, herkesin çok büyük gayret sarfettiğini belirterek, “Ama orada yargının ortaya koyduğu kararlı duruştur. Darbenin ilerlediği saatlerde başsavcılarımız hemen görev başı yapmış ve alçak darbecileri birer birer tutuklamıştır. Bu da Türk yargısının Türkiye'nin istiklali ve istikbaline ne kadar önem verdiğinin göstergesidir" diyerek teşekkür etti.

Konuşmasının ardından kurdele kesiminde 'Evet' esprisi de yaşandı. Kurdeleyi kesmeden önce yargı mensuplarına 'Evet, hazır mıyız' diye soran Başbakan Yıldırım'a, düşük sesle 'evet' yanıtı verilince Yıldırım gülerek, “Evet cevabı duymadım, az duydum" diyerek kurdeleyi kesti. Yıldırım, basına kapalı olarak Antalya BAM binasını gezdikten sonra yargı mensuplarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.