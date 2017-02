Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (3)

TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım, toplam maliyeti 731 milyon 901 bin TL olan 67 tesisin toplu açılış törenine katıldı. 10 bin kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenine Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Ak Parti Antalya milletvekilleri katıldı. Yoğun güvenlik önlemi altında içeriye alınan vatandaşlar, Türk bayraklarını sallayarak sloganlarla coşku yarattı. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, dağıtılan 'evet' kitapçığını okudu. Öte yandan emniyet ekipleri, salonun çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Salondan yaklaşık 500 metre ötedeki yeraltı çöp konteynırlarının bile kaynakla kapatıldığı gözlendi.

'BAŞKENTİ ANTALYA'YA MI TAŞISAK' ESPRİSİ

Başbakan Binali Yıldırım, açılış töreninde yaptığı konuşmaya, 'evet' diye başladı. Kendisinden önce kürsüde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yatırımları anlattığını belirterek “Başkenti Antalya'ya taşısak mı diye düşündüm, ama sonra laf söz ederler diye vazgeçtim" dedi. Millete hizmet yolunda yeni bir adım attıklarını belirten Başbakan Yıldırım, “Antalya'ya faydalar sağlayacak yatırımları açıyoruz. Dünyanın gözde şehirlerinden Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Dün Aksaray'da açılışlar yaptık. Size Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Türkiye'yi yeniliyoruz, Türkiye'nin geleceği olan yollar, köprüler, havalimanları, okullar, adalet sarayları, üniversiteler, daha neler neler. Her şey millet için, her şey Türkiye için" dedi.

'İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ MİLLET'

Milletin Ak Parti'ye 'tek başına iş başına' dediği günden bu yana Antalya'ya yapılan 18 milyar yatırımı sağladıklarını beliten Başbakan Yıldırım, yapılan yatırımları anlattı. Salondan yükselen 'Hayır' sesine gülümseyen Başbakan Yıldırım, "Neden evet demiyorsunuz. Zaman evet zamanı. Antalya- Alanya otoyolunu da yapacağız. Hızlı trenle Antalya'yı Konya'ya bağlayacağız. Teknolojiyi kullanan akıllı kente kavuşturacağız. Antalya sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en fazla 5 yıldızlı otelini sahip ikinci şehir. Turizmin yüzde 64 burada gerçekleşiyor. İşimiz hizmet, gücümüz millet. siz arkamızda olduğunuz sürece sizler için üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'SÖZ DE KARAR DA MİLLETİN'

Başbakan Yıldırım, milletin 15 Temmuz'da alçak FETÖ'ye ders verdiğini söyledi. Yıldırım, “Demokrasiyi, istikbalimizi kurtardınız. Demokrasi nöbetlerinde yürekler bir attı. Demokrasimizi istikrarımızı teminat altına alacak bir referandum arefesindeyiz. Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç, hiçbir çılgın, bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla, kararlılıkla ileriye bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, inşallah 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Artık söz de, karar da sizin. Açılışını yaptığımız hizmetler ve eserler ülkemize hediye olması için Rabbime şükür ediyorum. Uğurlu olsun. 780 bin kilometrekare hizmetler hız kesmeden devam edecek" şeklinde konuştu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da birçok yatırımın Başbakan Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde yapıldığını söyledi. “Antalya'da duble yollar varsa sizin desteğiniz sayesinde olmuştur" diye devam eden Çavuşoğlu, “Siz başbakan olduktan sonra yatırımların daha fazla programa alındığını gördük. Antalya yatırımlarla adeta şantiye gibi. Bu millet size yolların kral diyor. Siz yolların kralı ve mimarısınız" dedi.

BAKAN AKİF ÇAĞATAY KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da bu yatırımlarının Ak Parti hükümetlerinin yatırım hamlesinin örneği olduğunu aktardı. Bakan Kılıç, “Önümüzdeki yıllar 'evet'le birlikte birçok yatırımı hayata geçireceğiz. 15 Temmuz'da FETÖ istikrarsızlık sağlamak istedi. Karanlık gece, 16 Temmuz'da aydınlığa döndü. Milletimiz bizimle birleşerek bu darbeyi bertaraf etti. Farklı sıkıntılar olur diye çalışmalar yaptılar ama başaramadılar" diye konuştu.

ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kentin her noktasına hizmet götürmeyi amaç edindiklerini söyledi. Dünyanın gözünde Antalya'nın Türkiye olarak algılandığını belirten Karaloğlu, “Şehrimiz 750 milyon liralık yatırım yapabilecek güçtedir. Antalya hizmetlerden payını almaktadır" dedi.

BAŞKAN MENDERES TÜREL

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şehirlerin karakterlerini belediye başkanlarının belirlediğini söyledi. Birinci görevlerinin insanların hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu belirten Türel, ikinci görevlerinin şehre kimlik kazandırmak olduğunu vurguladı. Türel, “Vizyon belediyecilik dönemi başladı. Antalya artık Türkiye demektir. Türkiye'nin konaklama kapasitesinin yarısı Antalya'dadır. İlimiz konaklama konunda İtalya ile yarışıyor" dedi. 600'den fazla engelliye hizmet verdiklerini aktaran Başkan Türel, sosyal hizmetlere de ağırlık verdiklerini kaydetti.

Türel, kadınlara ayrımcılık yaparak kadınlar plajı açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“3 tane daha kadınlar plajı yapacağız. Yurt yapımına öncelik veriyoruz. İhtiyaç olan öğrencilerimize destek çıkıyoruz. Antalyasporumuza çok güzel bir tesis kazandırdık. Şimdi Alanyaspor'a da bir tesis kazandıracağız. Turizmi çeşitlendirip 12 aya yayacağız. Hizmet binamızı 75 milyon yatırımla tamamladık. Şehrimizi hem düzenli, hem de karakterli hale getireceğiz. Bütçe performansı açısından Türkiye'de üçüncüyüz. 2,5 yılda 2 trilyonluk yatırım yaptık. Mavi bayrak açısından dünya birincisiyiz."

Konuşmaların ardından Binali Yıldırım, Tünektepe teleferiğine ve Batı Çevre Yolu'na canlı bağlantı sağlayarak açılışlarını gerçekleştirdi. Yıldırım açılışlar için diğer katılımcılarla birlikte kurdele kesti. Toplu açılışı yapılan 67 yer arasında 10 bin kişilik spor salonu, Batı Çevre Yolu, Tünektepe'deki teleferik, Bölge Adliye Mahkemesi, katlı kavşaklar gibi farklı kamu kurumlarının yatırımları yer alıyor.

