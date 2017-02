Başbakan Yıldırım: Millet için 'evet' diyeceğiz (2)

'TERÖRE DESTEK VEREN BELEDİYELERE AFERİN Mİ DİYECEKTİK'

Antalya'da yapılan partisinin Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde teröre destek veren belediyelerle ilgili operasyonları değerlendirdi. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip buralara kayyum atadıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Elbette teröre destek veren, haktan aldığı oylarla altyapıyı yapmak, onların ihtiyaçlarını görmek yerine teröre lojistik destek sağlayan, milletin kaynağını teröre aktaran bu belediye başkanlarına 'aferin' diyecek halimiz yok. Tabi ki İçişleri Bakanımız gereğini yaptı ve şimdi oralardan toplanan vergiler şantaj vergisi olarak teröre gitmiyor ve kentleşme adına güzel projeler bu 50'ye yakın belediyemizde gerçekleşiyor. Yöre halkımızda terör örgütüne ve onun uzantılarına da asla prim vermiyor. Gelince kapılarına 'hadi oradan, yaklaşma buraya, seninle işimiz kalmadı' diyor. Bölgede moraller düzeldi, geleceğe yönelik umutlar yeşerdi. Gençler artık yüzünü dağa değil geleceğe dönüyor" diye konuştu.

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA TATİL ÇAĞRISI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik 'Memleketimin Hastasıyım' diyerek seferberlik başlattığını belirten Başbakan Yıldırım, “Memleket hasreti olan, memleketinin hastası olan bütün vatandaşlarımız tatillerini bu yaz memleketlerinde geçirsinler. Yurtdışındaki vatandaşlarımız düğünlerini burada yapsın, sıla hasretini gidersinler. Memleketini çoluk çocuğuna göstersinler ve gurbetle memleket kucaklaşsın, bir beraber olsun. Eminim Avrupa'da yaşayan milyonlarca vatandaşımız memleketinden gelen bu çağrıya kulak verecek ve memleketimin hastasıyım diyerek yollara düşecek. Antalya'dan turizmin başkentinden selamlarımı gönderiyorum" dedi.

CHP'YE TERÖRLE AYNI AĞIZDAN KONUŞUYOR SUÇLAMASI

Referandum sürecine ilişkin MHP Genel Bakanı Bahçeli'nin 11 Ekim'deki konuşmasıyla başlayan süreci hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, anamuhalefet partisi CHP'yi eleştirdi. Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

“MHP ile biraraya geldik, CHP'nin de kapısını çaldık, bu değişiklik, bu gurur, güzel iş hepimizin olsun. Burada sizin de imzanız olsun. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık. Ana muhalefet partisinden elimiz boş döndük. Başka daha ne yapalım 'efendim anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında, şeffaf olmadı', ya insaf be kardeşim. Maalesef CHP memleket meselesini çözmek yerine ne yaptı toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmak için her yolu denedi. Hala da aynısını yapıyor. 'Efendim Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür.' Hadi oradan, Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Anamuhalafet partisi genel başkanı adeta FETÖ'cülerle, PKK'lılarla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz, ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. Terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi anamuhalefet partisine zarar veriyor."

'EY KEMAL BEY BIRAK TERÖR ÖRGÜTLERİNE KULAK VERMEYİ'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenen Başbakan Yıldırım, “Bir vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil, bu ülkenin bir vatandaşı olarak bir kez daha diyorum ki 'Ey Kemal Bey bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi, milletin sesine kulak ver" dedi.

Milletin birlik, beraberlik, kardeşlik, aydınlık Türkiye istediğini belirten Binali Yıldırım, "Ana muhalefet partisi olarak sanki CHP iktidara değil millete muhalefet ediyor. CHP sanki Türkiye'ye muhalefet ediyor, cumhuriyete muhalefet ediyor. CHP aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Fikir üreteceği yerde hakaret, iftiranın bini bir para. Türkiye'nin hangi konusunu gündeme getirsek, hangi meselesini çözmek için adım atsak, yapıcı olmayan sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bir yandan hiçbir katkı vermeyeceksiniz, bir yandan da sürekli konuları çarpıtarak vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışacaksınız. Şimdi süreç başladı, yine aynı tas aynı hamam. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar" dedi.

'VATANDAŞA İTAAT ET, RAHAT ET'

Cumhurbaşkanı'nın onaylamasının birkaç gün gecikmesi üzerine CHP'nin 'İnşallah cumhurbaşkanı bunu geri gönderir' diye dua etmeye başladığını belirten Başbakan Yıldırım, "Niye korkuyorsunuz kardeşim, vatandaş hepimizden daha iyisini bilir. Vatandaşa itaat et, rahat et. Bunlar ne yapıyor, millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor. Millete gitmek yerine mahkemenin yolunu tutuyor. Biz bunlara alıştık, neymiş 'ülke, cumhuriyet, rejim elden gidiyor, falan filan.' Kimsenin aldırış ettiği yok. Kendileri çalıyor kendileri dinliyorlar. Türkiye rejimini 1923'de kurdu, adına cumhuriyet dedi. O cumhuriyeti kuranlar Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, binlerce şehidimiz, onlar bizim baştacımız. Allah bütün şehitlerimize gani gani rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI SIFIRLADILAR'

"Türkiye'yi hala eski dönemlerdeki gibi zayıf, çelimsiz, güçsüz, çaresiz bir ülke olarak görüyorlar" diye eleştiren Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün ABD'nin BM'nin en üst düzey yöneticileri dünya turuna Türkiye'den başlıyor, bunu görmüyorlar hala Türkiye'nin edilgen, birilerinin arkasına düşen bir ülke olduğunu zannediyorlar. Bu millete geçmişte yüzde 7 bine varan faiz ödettiler. Memurun, işçinin maaşını ödeyemeyecek hale getirdiler. Türkiye'nin itibarını sıfırdılar. Şimdi kalkmış bize bunlar yurttaşlık bilgisi dersi vermeye kalkıyorlar. Bizim bu teklifimizin içinde, dışında, arkasında, önünde hiçbir yerinde kişisel bir ikbal yoktur, memleket meselesi vardır."

'GÖNÜL KIRMADAN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Tek dertlerinin Türkiye'nin istikbali ve istiklali olduğunu belirten Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin istikbalinin, istiklalinin de milletimiz için ne kadar önemli olduğu son kez 15 Temmuz gecesi görülmüştür. Bu kahraman millet alçaklara dersini vermiş demokrasisini kurtarmıştır. Bizim davamız milletin huzur ve bekasıdır. Meselemiz memleket meselesidir. Bunların derdiyse kafa karıştırıp kendilerine alan açmaktır. Hiç kendilerini parçalamasınlar. Millet bütün oyunları bozduğu gibi bu oyunu da bozacaktır. Bu karalama kampanyasına karşı Ak Parti dimdik ayaktadır. Memleketinize döndüğünüzde bütün tek vatandaşlarımıza bunların perişanlığını anlatın, gerçekleri vatandaşlarımızla paylaşın. Türkiye için inşa edeceğimiz aydınlık ve mutlu geleceği bütün vatandaşlarımızla paylaşın, biz bu oyunlara asla kapılmayacağız. Türkiye'yi germe ayrıştırma, kutuplaştırma planına asla ortak, taraf olmayacağız. Gönül kırmadan, kimseyi incitmeden, kendimizden ve davamızdan soğutmadan mücadelemizi kararında sürdüreceğiz".