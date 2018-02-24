Başbakan Yıldırım: Mehmetlerimiz, Afrin'de destan yazıyor (3)

BAŞBAKAN YILDIRIM KAYSERİ'DE KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım Kayseri'de katıldığı AK Parti 6'ncı olağan il kongresinde yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakını eleştiren Cumhuriyet Halk Partisine "Sizin nerenizi düzeltelim. Kayserililer sizin lisanınızla bir cevap verelim mi? 4 diyon 9 topluyon 30 diyon" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti 6'ncı Olağan Genel Kurulu'na Başbakan Binali Yıldırım'ın yanısıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP İl Başkanı Baki Ersoy, ilçe belediye başkanları ve AK Parti üyeleri katıldı. Kongre merkezine asılan 'Ak anaların duaları seninle sırtın yere gelmez Allah'ın izniyle', 'İnsan sevmek zaman ister, lakin bizim ki yıldırım aşkı', 'Tek vatan tek bayrak millet uğrunda', 'Feda olsun bu davaya gecemiz gündüzümüz' pankartları dikkat çekti. İl kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Maşallah Kayseri bir başka. Kayseri bizi bağrına basıyor. Kutlu davamıza sahip çıkan Kayseri'ye ne kadar hizmet etsek yeridir, azdır. Bu heyecan hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Kayseri helal rızkın, helal lokmanın, helal ticaretin şehri. Yahyalı Belediye Başkanımız Esat Öztürk'e bir saldırı oldu. Kendisine geçmiş olsun diliyorum. Allah şifa versin. Bu zamana kadar bu davaya, AK Partiye gönül veren, siyasetimize hizmet eden bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

'KAYSERİ ÇOK BÜYÜK DEVLET ADAMLARI YETİŞTİRDİ'

"Kayseri nörüyosun" diyen Yıldırım, "Bugün Kayseri yine bir tarih yazıyor. Allah hepinizden razı olsun. Dualarınız için size teşekkür ediyorum. 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında demokrasi, gelecek için gece gündüz nöbet tuttunuz. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz. Ezanları susturmadınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Darbecilere geçit vermediniz. Kayseri önceki dönem Cumhurbaşkanlarımızdan Abdullah Gül başta olmak üzere çok büyük devlet adamları yetiştirdi. Hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Biz bugüne kadar gücümüzü hep sizden aldık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız 2019'da hazır mıyız? Kayseri tamam diyor. Kayseri büyük değişim hareketine kucak açan illerimizin başında geliyor. 2019'da sandıkları oylarla dolduracak mısınız? Kayseri'ye bu yakışır. Eğer Kayseri kararınız vermişse bu iş tamamdır. Kayseri karar vermişse Türkiye'de kararını vermiş demektir. Kayseri hesabı, kitabı iyi yapar. İş yapanla laf yapanı iyi bilir. Allah sizden razı olsun. Bizim yol arkadaşlarımızın en önemli özelliği vefalı oluşlarıdır. AK Parti aynı zamanda bir vefa hareketidir. Bütün görevler gelir geçer. Bu makamlar bizim için bir imtihandır. Omzumuzda ki yük millete aittir. AK Partide görev alan herkes millete karşıdır sorumluluğunun bilincindedir" ifadelerini kullandı.

'NİFAKTAN, AYRILIKTAN MEDET UMANLAR AVUÇLARINI YALAYACAKTIR'

AK Partinin hizmet hareketi olduğunu belirten Yıldırım, "Bu harekete nifak sokmak isteyenler aslında Türkiye'ye zarar veriyorlar. Kayseri istikrarı iyi bilir. İstikrarı iyi bilir. Nifaktan, ayrılıktan medet umanlar avuçlarını yalayacaktır. Burada ayrılığa, kavgaya asla yol olmadı, asla da olmayacaktır" dedi. Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

'TÜRKİYE ERCİYES GİBİ DİMDİK AYAKTA'

"2002 öncesinde Türkiye'nin içinde düşürüldüğü halleri gençler siz belki hatırlamazsınız. Çünkü AK Parti iktidar olduğunda doğan çocuklar 15 yaşını geçti. Sanayicimiz, tüccarımız ümitsizlik içinde zarar ediyordu. Okullar yetersiz, sınıflar kalabalık, üniversiteler yetersiz, barınma yerleri yetersiz, hastaneleri sorsak bir giden pişman bir de gitmeyen pişman. Başörtülü kızlarımız okullara giremiyor devlet dairesinde çalışmalarına izin verilmiyor. Şimdi Türkiye'ye bir bakalım. Türkiye'yi dipten aldık zirveye çıkardık. Türkiye Erciyes gibi dimdik ayakta. Biz sadece Mevlamızın önünde eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmeyiz. 2017 ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 10'dan fazla artı. 2017 yılında toplam otomotiv üretim 1 milyon 700 bine yaklaştı. Bu yüzde 20'nin üzerinde artış demektir. Sanayi üretmeye devam ediyor. Bunun istihdama yansımaları ortada. 2017'de İŞKUR vasıtasıyla 1 milyon 57 bin yeni işe başlayanların 357 bin 201'i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar iş hayatında günden güne daha etkin rol alıyor. 2002'den önce tarıma sadece 1 milyar 800 milyon destek veriliyordu. 2018'de bu destek 15 milyara çıktı. Türkiye tarımda ihracatçı ülkeler arasına çıktı. İhracatımız 3,7 milyardan 17 milyara çıktı. Bu andan itibaren mazotun yarısını biz ödüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 16 yıllık kazanımlar ortada. Bu kazanımlar kadınlarımızın, çocuklarımızın, esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin kazanımları. 2019 seçimlerine Türkiye'nin önünü bir kez daha açacağız.

Kayseri'nin bizim iktidarımızda yeri çok önemli. Ülkemizin üreten ve ticaretiyle yüreğimizi kabartan bir şehri. Kayseri doğrudan dış pazarlara açılmış üretken bir ekonomiye sahip. 16 yıl boyunca Kayseri'ye 17 milyar yatırım yaptık. Kayseri daha fazlasına layık."

KAYSERİ'YE HIZLI TREN MÜJDESİ

Kayseri'ye müjdeler veren Yıldırım, "Havalimanı terminali yetersiz geliyor. Çok güzel bir terminal yapalım mı? Hayırlı olsun. 250 bin metrekarelik alanda çalışmalar başladı. Eylül'de ihalesi yapılacak ama ondan önce Kayseri'nin beklediği müjdeyi veriyorum. Hızlı tren Kayseri'ye geliyor. 28 Mart'ta ihalesi yapılıyor. Şehir hastanesinin arasına raylı sistem yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

'SEÇMEN SANDIĞA GİTİĞİNDE İTTİFAK PARTİLERİNİ YAN YANA GÖRECEK'

2019'a giderken cumhur ittifakına giderken yasal değişikliği Milliyetçi Hareket Partisiyle girmek için meclise teklif verdik. Bu teklifle birlikte partilerin aralarında ittifak kurmalarına imkan vermesini sağlıyoruz. İttifaka giren partilerin baraj sorunu kalmıyor. Küçük partiler baraj sorunu var diyordu ya. Artık girin ittifaka baraj sorunu kalmayacak. Eğer 2 parti yüzde 10'dan fazla oy almışsa baraj sorunu kalmıyor. Partilerden birinin az ya da çok alması durumu değiştirmiyor. Bu son derece önemlidir. Bu millet iradesinin sandığa yansıması demek. Ana muhalefet partisi CHP bu bir koalisyon diyor. Bu adama biz derdimizi anlatamadık. Sizin nerenizi düzeltelim. Kayserililer sizin lisanınızla bir cevap verelim mi? '4 diyon 9 topluyon 30 diyon' Seçmen sandığa gittiği zaman ittifak partilerinin aynı sütunda yan yana görecek. AK Parti MHP karar verdi cumhur ittifakını kuracak. Herkes kendi partisine verecek. Sonunda oylar toplanacak ve oylar dağıtılacak milletvekilleri hesaplanacak. 2'den fazla mühür vurulursa oylar ziyan olmayacak. Oylara ilave edilecek ve sayılacak. Yüzde 50,'den fazla oyla Cumhurbaşkanını seçen bir sistem getiriyoruz. İttifakın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Böylece inşallah 2019'da istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyeceğiz" dedi.

Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, ()

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