Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle bir araya geldi

İstanbul - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi. (FOTOĞRAF)
04 Haziran 2018 Pazartesi 08:17
İstanbul - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya kuruluşlarının yöneticileriyle geçtiğimiz cumartesi günü iftar yemeğinde bir araya geldi.
(FOTOĞRAF)
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