Başbakan Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u kabul etti 

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi. (FOTOĞRAF)
10 Nisan 2018 Salı 16:07
ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna Çankaya Köşkü'nde öğle yemeği verdi.
(FOTOĞRAF)
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