Başbakan Yıldırım, kalp krizi geçiren İhsanoğlu'nun eşine geçmiş olsun dileğini iletti

ANKARA () - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. İhsanoğlu, Azerbaycan'da, 6. Küresel Bakü Forumu için bulunuyordu.
ANKARA () - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da kalp krizi geçiren MHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun eşi Füsun İhsanoğlu'nu arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. İhsanoğlu, Azerbaycan'da, 6. Küresel Bakü Forumu için bulunuyordu.