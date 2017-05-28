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Başbakan Yıldırım İstanbul'un fethi için düzenlenen törende konuştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım "İstanbul'un Fethinin 564. Yıldönünü" nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.

Başbakan Yıldırım İstanbul'un fethi için düzenlenen törende konuştu

BAŞBAKAN Binali Yıldırım "İstanbul'un Fethinin 564. Yıldönünü" nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuştu.
Başbakan Yıldırım konuşmasında, "İstanbul'un fethiyle insanların gönüllerine atılan saygı ve muhabbet tohumları yeniden filizlenmiştir. Dünya döndükçe, güneş doğdukça bu kardeşlik iklimi daima var olacaktır. Türkiye, onlarca etnik kökenin, farklı inanışın,

değişik yaşam tarzlarının tarih boyunca birlikte olduğu bir huzur coğrafyasıdır. Ülkemizin damarlarında dolaşan hoşgörü ve saygının daha güçlü soluklarla geleceğe taşınması bizim en büyük duamızdır, dileğimizdir." dedi.

"KARDEŞLİK HUKUKUNUN GEREĞİNİ HER DAİM YERİNE GETİRECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün Osmanlı Devleti'nin topraklarında dostça yaşayan bütün unsurlar bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı huzur içinde yaşamaktadır. Hedefinde bu iklimi bozmak isteyenler, tarihin her döneminde olduğu gibi yine sukutuhayale uğrayacaktır. Bizler, emanet aldığımız bu mirası, kardeşlik hukukunun gereğini her daim yerine getireceğiz. Kutlu ecdat, 6 asır boyunca dünyayı adalet, barış ve huzurla yönetmiştir. Bugün bu uzlaşı, birlik, beraberlik yaklaşımına ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın dünden daha çok ihtiyacı vardır. Bundan dolayı, idrak etmeye başladığımız bu mübarek günlerin toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini Mevlamdan niyaz ediyorum."
 

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