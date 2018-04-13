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Başbakan Yıldırım: İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz

Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM /ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine, "Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge...

Başbakan Yıldırım: İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz

Hakime TORUN - Muhammet BAYRAM /ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine, "Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımınız Rusya ve Amerika Başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir" dedi. 

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika ile Rusya'nın Suriye konusunda yaptığı açıklamalara ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımınız Rusya ve Amerika Başkanları ile görüştü. Kimyasal silah kullanımı masum insanları, çocukları katletmenin asla affedebilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaktır şiddetle, nefretle kınıyoruz. Mutlaka bunu yapanlar bedelini ödemelidir.  Bugüne kadar bölgede, Türkiye'nin, Rusya'nın ve İran'ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetlerini akamete uğratacak zarara uğratacak çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır muhataplarımıza tavsiyemiz budur bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 

OHAL'İN UZATILMASI 
OHAL'in önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülecek olmasına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Salı günü önce MGK toplantısı olacak. Konu orada değerlendirilecek verilen karar doğrultusunda karar verilecek" dedi. 

"TÜRKİYE'DE SEÇİMLER BUGÜNE KADAR GAYET ŞEFFAF YAPILDI BUNDAN SONRA AYNI ŞEKİLDE YAPILACAK" 
Seçim güvenliğine ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Seçim güvenliği ile ilgili ülkemizde herhangi bir zafiyet yok. 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğuda seçim güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmıştı. Ama Türkiye seçim konusunda çok partili hayata demokrasimiz geçtikten sonra ciddi bir sorun yaşamandı. Türkiye'de seçimler bugüne kadar gayet şeffaf bir şekilde demokratik katılımın yüksek olduğu güvenlik içerisinde yapılmıştır. Bundan sonra da aynı şekilde seçimler gerçekleştirilecek. Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur" diye konuştu.  
 

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