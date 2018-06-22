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Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından imar barışı başvurularının alınması için kurulan birimde, 2 kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdi. Yıldırım, "Binaları...

Başbakan Yıldırım, imar barışı için belediyeye başvuranların işlemini yaptı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'in Menderes ilçesinde, belediye tarafından imar barışı başvurularının alınması için kurulan birimde, 2 kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdi. Yıldırım, "Binaları yenileyeceksiniz. Öyle aracılara, tefecilere itibar etmeyin" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için hafta başında geldiği İzmir'den dün Ankara'da düzenlediği ilçe mitingleri nedeniyle ayrılmıştı. Başbakan Yıldırım, bu sabah döndüğü İzmir'de, kadın girişimcilerle buluştu ardından Menderes'e geçti. İlçe girişinde 'cumhur ittifakı'nın seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Yıldırım, yetkililerden seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merkezde çalışanlar, Yıldırım'ı 'Rabia' ve 'bozkurt' işareti yaparak, uğurladı.
Menderes Belediyesi'ni de ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada imar barışı düzenlemesinden yararlanmak için belediyeye başvuran Cihangir Hançer ile Adem Yeşilyayla'nın işlemlerini gerçekleştirdi. Hançer ve Yeşilyayla iel bir süre sohbet eden Yıldırım, "Bundan böyle tapu kayıtlarını alacaksınız. Arsa bedelinin yüzde 3'lük ücreti olacak; ama onu da hemen ödemeyeceksiniz. 31 Ekim'e kadar süresi var. Bundan böyle her türlü işlemi yapacaksınız. Binaları yenileyeceksiniz. Öyle aracılara, tefecilere itibar etmeyin. Burada belediyemiz, sizler için bu bölümü kurdu. İşlerinizi kolayca halledeceksiniz" diye konuştu. 
Başbakan Yıldırım, İzmir'in binalarının büyük bölümünün kaçak olduğunu, imar barışıyla birlikte kentin yenileneceğini söyledi. Kent sakinleriyle fotoğraf da çektiren Yıldırım, daha sonra cuma namazını kılmak üzere Hacı Ramazan Büküyoğlu Camii'ne gitti.

FOTOĞRAFLI

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