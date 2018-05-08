Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

Başbakan Yıldırım, İHA fabrikasını ziyaret etti

Gülseli KENARLI / İstanbul,()  BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasını ziyaret etti.  Başbakan Binali Yıldırım, dün Bayraktar İnsansız Hava Aracı üretim fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı. Baykar...

Başbakan Yıldırım, İHA fabrikasını ziyaret etti

Gülseli KENARLI / İstanbul,() 
BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İnsansız Hava Aracı (İHA) üretim fabrikasını ziyaret etti. 
Başbakan Binali Yıldırım, dün Bayraktar İnsansız Hava Aracı üretim fabrikasını ziyaret ederek bilgi aldı. Baykar Makina teknik müdürü Selçuk Bayraktar'dan üretimlere dair brifing alan Yıldırım "Terörle mücadelede son yıllarda etkin bir şekilde kullanılan İnsansız Hava Araçları ülkemizin terörle mücadelesinde önemli yardımcı unsurlarımızın başında geliyor. İnsansız Hava Araçları nokta tespitler yapabilmeleri bakımından teröristlerin korkulu rüyasıdır. Bu tür yerli ve milli üretimlerle Türkiye'yi savunma sanayii alanında markalaştırarak, ülkemizin adını altın harflerle hafızalara kazımaya devam edeceğiz. Baykar Makina'nın Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yerli ve milli üretim çalışmaları bizleri gururlandırıyor" dedi. Baykar Makina'nın kurucusu Özdemir Bayraktar da İnsansız Hava Araçları Projesi'nin zor ve meşakkatli bir çalışma sürecinin sonunda hayata geçirildiğini anlattı.

fotoğraflı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314