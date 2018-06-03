Başbakan Yıldırım, iftarda medya temsilcileriyle bir araya geldi

İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. İftar Vahdettin Köşkü’nde verildi. .
(FOTOĞRAF)
İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. İftar Vahdettin Köşkü’nde verildi. . (FOTOĞRAF)
03 Haziran 2018 Pazar 10:55
İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul'da medya temsilcileri ile iftarda bir araya geldi. İftar Vahdettin Köşkü’nde verildi. .
(FOTOĞRAF)
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:09
|05:26
|13:13
|17:13
|20:39
|22:37