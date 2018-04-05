Başbakan Yıldırım: İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez arkadaşımız görevinin başındadır

Hakime TORUN - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da ekonomi ile ilgili bir toplantıda bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

(MEHMET ŞİMŞEK'İN İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARI) "İDDİALAR, DEDİKODULAR ANKARA'DA BİTMEZ. ARKADAŞIMIZ GÖREVİNİN BAŞINDA"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarına ilişkin bir soruya Yıldırım, "İddialar, dedikodular Ankara'da bitmez. Arkadaşımız görevinin başındadır. Bugün de İstanbul'da ekonomi ile ilgili bir toplantıda bulunuyor. Bakanlar Kurulu'nda ne zaman kimi nasıl değişiklik yapacağımıza karar verdiğimizde yaparız. Ama bugün için gündemimizde yok. Hükümetimizin çalışmaları kararlı bir şekilde sürüyor" diye yanıt verdi.

"MÜMBİÇ HER NEDENSE HERKES ORAYA HEVESLENİYOR"

Fransa'nın Suriye'ye ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendirmesi istenen Yıldırım, "Mümbiç her nedense herkes oraya hevesleniyor. Amerika geldi ayağını sürüdü, şimdi Fransa'ya geliyor. Belki başkaları da gelebilir. Ama gelenler, kimse burası kimindir demiyor. Bırakın insanlar kendi memleketlerinde rahatça yaşasınlar. Bırakın bu adamlar geleceklerine kendileri karar versin. Hassasiyetimiz belli. Terör tehdidi var olduğu müddetçe o bölgelerde hiçbir şekilde taviz vermez mücadeleyi sürdürürüz. Kimin geldiğinin çok önemi yok" diye konuştu.

(İSTANBUL'DAKİ HASTANE YANGINI) "32 YOĞUN BAKIM HASTASI BAŞKA HASTANELERE NAKLEDİLDİ"

Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi'ndeki yangına ilişkin bir soruya Yıldırım, "Şu an itibariyle durum 32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Olayda herhangi bir etkilenen söz konusu değil. Olay yerine 70 adet ambulans hemen yangın sonrası sevk edilmiş. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının nedeni kontrol altına tamamen altına alındıktan sonra incelenecek. İhmal kusur varsa gereği yapılacak" diye yanıt verdi.

(ÜNİVERSİTEDEKİ SALDIRI) "İLİM İRFAN YUVASINDA, BÖYLE BİR OLAYIN YAŞANMASI ÇOK VAHİM BİR DURUM"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Maalesef çok üzücü bir olay yaşandı. Olayla ilgili adli, idari süreç başlamış durumda. İlim irfan yuvasında, böyle bir olayın yaşanması çok vahim bir durum. Bir cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var ona göre kapsamlı bir şekilde bakılacak sonrasında kamuoyu bilgilendirilecek" dedi.

