Başbakan Yıldırım Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu ile görüştü (2)

ANKARA () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bugün Çankaya Köşkü'nde görüştü. Görüşmede, Etiyopya ile ikili ilişkiler ele alınarak, ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarında ikili işbirliğinin artırılması imkanlarının üzerinde durulduğu belirtildi. Etiyopya ile bölgesel konularda da işbirliğinin ele alındığı bildirildi. Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Etiyopya Hükümeti ve halkının gösterdiği destek ve dayanışma için teşekkür ederek , FETÖ ile mücadeleye yönelik işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Konuk Cumhurbaşkanı Wirtu ise, Türkiye ile ilişkilerini her alanda geliştirme arzusu içerisinde olduklarını vurguladı.