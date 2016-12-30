Başbakan Yıldırım : Emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon ödeme yapılacak (3)

EMEKLİYE PROMOSYON ANLAŞMASI SADECE KAMU BANKALARIYLA YAPILDI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, yaptığı açıklamanın ardından SGK kapsamında aylık alan 11,5 milyon emekliye yönelik bankaların uygulayacağı promosyon ödemelerinin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgiler de belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, 2015 Aralık ayından bugüne süren görüşmeler sonucunda kamu bankalarıyla gelinen noktada, emeklilere yönelik yapılacak ödemelerin Şubat 2017’den itibaren başlayacağını duyurdu. Yetkililer, emeklilerin özel bankalarda bulunan aylıklarıyla ilgili uygulanacak promosyonla ilgili henüz bir anlaşmanın bulunmadığının altını çizdiler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilere yönelik uygulanacak promosyonla ile ili şu açıklamayı yaptı:

PROMOSYON ANLAŞMASI SADECE KAMU BANKALARIYLA

"SGK kapsamında gelir/aylık alan 11,5 milyon emekli bulunmaktadır. 2015/Aralık ayından itibaren konu ile gelinen noktada kamu bankaları ile 1000 TL altı emekli aylığı alanlara 300 TL, (2,3 Milyon Kişi; % 20 si; 767 Milyon TL)

1000 TL ila 2000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL, (8,3 Milyon Kişi; % 72,8; 3,44 Milyar TL) 2000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL (791 bin Kişi; %6,9; 392 Milyon TL) Tutarlarında 3 yıllık promosyon ödenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Promosyon ödemeleri peşin olarak yapılacaktır. Söz konusu tutarların altında promosyon anlaşması yapılmayacaktır. Bu kapsamda, emeklilerimize üç yıl için yaklaşık 4,6 Milyar TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekliler ve hak sahipleri, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebileceklerdir. Aktif 2 adet Otomatik Ödeme Talimatı ile birlikte, Kredili Mevduat Hesabı veya Kredi Kartı ürünlerinden birisinin de bulunması aranacak, bunlar dışında başka ürün aranmayacaktır. Maaşın tamamının ATM’den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi sağlanacaktır. Emekli maaş hesapları için Hesap İşletim Ücreti muafiyeti verilecektir. SGK tarafından, promosyon ödemesi yapılan emeklilerin başka bankaya maaş aktarımları engellenecektir. Promosyon ödemelerinin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, TCKN numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlaması öngörülmektedir."