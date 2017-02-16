Başbakan Yıldırım: Dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur

Gülseli KENARLI - Taner YENER/iSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, oraları güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Bunlar doğru şeyler değil, dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur. Eğer güvenlikten bahsediyorsanız. Terör her yerde" dedi.

Yıldırım, “Terörden korkmak, terörle korkutmak ancak ve ancak terörün işine yarar, teröristlerin işine yarar. Onun için ben gururla ve güvenle söylüyorum; Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli, Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli…" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, World Tourism Forum (Dünya Turizm Forumu) açılış törenine katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılış törenine Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, World Toursim Forum Başkanı Bulut Bağcı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy katıldı.

NOTLARI KARIŞTI FIKRA ANLATTI

Başbakan Binali Yıldırım, forumun açılış törenindeki konuşmasının başında önündeki not kağıtlarını düzelterek “Bunların sıraları karışmış" dedi. Yıldırım'ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu. Yıldırım daha sonra bir fıkra anlattı.

“ÜLKELER OLARAK TURİZM ALANINDA İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım fıkranın ardından konuşmasına geçti. Başbakan Yıldırım, "Turizm dünyanın belli başlı endüstrilerinden birisi olma yolunda hızla ilerliyor. 90'lı yılların sonundan bu yana gelişmelere baktığımızda çarpıcı farkları görüyoruz. Ve bu anlamda turizm sektörü dünyada hizmet sektörü arasında birinci sıraya yükselmiş vaziyette. Uluslararası turizm hareketlerindeki bu çarpıcı gelişme, uluslararası kuruluşların orta ve uzun vadeli planlarına da tabiatıyla yansıyor. 1980 yılında yabancı ülkelere turistlik amaçla seyahat eden toplam ziyaretçi sayısı 260 milyon civarında. Bugün bu sayı 1 milyar 200 milyona ulaşmış. Bu ne demektir; neredeyse dünya nüfusunun 5'te 1'i bir başka ülkeye seyahat ediyor. 2030 yılı için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün ön gördüğü turist sayısı 2 milyara yaklaşıyor. Dünya ülkeleri olarak bu değişim ve gelişime ayak uydurmak, gerekli tedbirleri almak bunu da elbirliğiyle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ülkeler olarak turizm alanında iş birliğini daha da güçlendireceğiz" dedi.

"YALNIZCA EKONOMİK BİR BAKIŞLA TURİZMİ DEĞERLENDİRMEK EKSİK KALIR, YETERSİZ KALIR"

Başbakan Yıldırım, "Yalnızca ekonomik bir bakışla turizmi değerlendirmek eksik kalır, yetersiz kalır. Turizm bunların ötesinde öncelikle kültürlerin buluşmasıdır, medeniyetlerin buluşmasıdır. Kültürlerin buluşmasını tesis ettiğimiz ölçüde, kültürlerin kaynaşmasını ve karşılıklı ön yargıların da kırılmasını sağlamış oluyoruz. Turizmi kültürel etkileşime, milletlerin birbiriyle kaynaşmasına güç katan bir değer olarak görüyoruz. Uluslararası ilişkilerin pekişmesine, farklı toplumlar arasındaki güçlü dostlukların kurulmasına önemli bir araçtır turizm... Kültürel yakınlaşmalar, ekonomik ve siyasi ilişkilerin de ivme kazanması turizm faaliyetleriyle yakından ilişkilidir" dedi.

TURİST SAYISI 3 KATINA ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, "Hükümet olarak turizmi sadece ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan sektör olarak görmüyoruz. Türkiye'de turizm sektörü yıllar boyunca gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Sadece birkaç göstergeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yapıyorum; çünkü nereden nereye geldiğimizi bu rakamları kıyaslayarak anlayabiliriz. 2002 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 13 milyon civarındaydı. Ve önceki yılda bu sayı 40 milyona yaklaştı. Neredeyse 3 katı bir artıştan bahsediyoruz. Turizm gelirleri 12 milyar dolardan 30 milyar doların üzerine çıktı" şeklinde konuştu.

“HİCRET BATIDAN DOĞUYA DOĞRU OLMAYA BAŞLADI"

Başbakan Yıldırım, "70'li yıllarda havacılığın merkezi Amerika'daydı. 80'li yıllarda Avrupa'nın batısına doğru geldi. 90'lı yıllarda Avrupa oldu. 2000'li yıllarda artık doğuya doğru devam ediyor. Şu anda havacılığın merkezi Türkiye'ye kayıyor. Bu, tarihin tekerrürüdür. Bir zamanlar İpek Yolu'yla, Baharat Yolu'yla doğudan batıya zenginlik için göç vardı. Şimdi artık zenginlik doğuya tekrar döndü. Dolayısıyla da hicret batıdan doğuya doğru olmaya başladı. İster doğuya gidin ister batıya gidin Anadolu'dan geçeceksiniz, başka yolu yok. Bu topraklar tarih boyunca buluşma noktası olmuştur. Kuzey ile güneyin, doğu ile batının buluştuğu, medeniyetlerin kucaklaştığı topraklardır. Onun için bu topraklar, bu ülke kardeşliğin önemini bilir, krizlerin de ne olduğunu acı tecrübelerle bilir" dedi.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÜVENLİ BİR ÜLKE YOKTUR"

Binali Yıldırım, "Bugün turizm sektöründe bir adım öne çıkmak için başkaları hakkında dedikodu üreterek, oraları güvensiz ilan ederek iş yapmaya çalışanlar var. Bunlar doğru şeyler değil dünyanın hiçbir yerinde güvenli bir ülke yoktur. Eğer güvenlikten bahsediyorsanız. Terör her yerde. Adres tanımıyor. Avrupa'nın göbeğinde terör oluyor. Türkiye'de de oluyor, Ortadoğu'da da oluyor, Kuzey'de de oluyor, her yerde oluyor. Terörün olmadığı yer yok. Terörden korkmak, terörle korkutmak ancak ve ancak terörün işine yarar, teröristlerin işine yarar. Onun için ben gururla ve güvenle söylüyorum; Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenli, Avrupa, Paris ne kadar güvenliyse İstanbul da o kadar güvenli, Saraybosna ne kadar güvenliyse Ankara da o kadar güvenli, Bakü ne kadar güvenliyse İzmir de o kadar güvenli" diye konuştu.

“BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞIN TESİSİ EDİLMESİNE DESTEK OLALIM, KÖSTEK OLMAYALIM"

Yıldırım, “Terörü turizmi baltalamak veya turizmde avantaj sağlamak için lütfen kullanmayalım. İnsanların buluşmasına, kardeş olmasına, bölgesel ve küresel barışın tesisi edilmesine destek olalım, köstek olmayalım" dedi .

“TARİH, GELECEK, ECDAT BİZDEN BUNUN HESABINI SORAR"

Başbakan Yıldırım, "Enerjimizi, kaynaklarımızı, imkanlarımızı savaşa değil, tanka topa, tüfeğe değil, insanların refahına, mutluluğuna ve çocukların aydınlık geleceğine ayırmamız lazım. Tarih, gelecek, ecdat bizden bunun hesabını sorar" ifadesini kullandı.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ KÖPRÜSÜ"

Başbakan Binali Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 3 yılda tamamlandığını belirterek, salonda bulunan yabancı forum katılımcılarına tekne kiralayarak boğaz köprülerini görmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım, “Şimdi sırada dünyanın en uzun köprüsünü yapmak var. İhalesini yaptık, ilk kazmayı da 18 Mart'ta artık vuruyoruz, 'Çanakkale Geçilmez Köprüsü'. Çanakkale düşmana geçilmezdi, herkes için geçilir hale getiriyoruz" dedi. Yıldırım konuşmasının sonunda da forumun yabancı katılımcılarına İstanbul'u gezme tavsiyesinde bulundu.

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