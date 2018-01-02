Başbakan Yıldırım , Deniz Baykal ile telefonda görüştü

Gülseli KENARLI /İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, Baykal'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.