Gülseli KENARLI /İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, Baykal'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tedavi süreci ve sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.
Başbakan Yıldırım , Deniz Baykal ile telefonda görüştü
Gülseli KENARLI /İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Başbakan Yıldırım, Baykal'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek tedavi süreci ve sağlık durumu...
02 Ocak 2018 Salı 13:04
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