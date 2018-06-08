ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla oğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla aradı. Başbakan Yıldırım, telefon görüşmesinde, Yıldırım Demirören'e taziye dileğinde bulundu.
Başbakan Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e taziye telefonu
ANKARA, () - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Demirören Holding'in Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla oğlu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla aradı. Başbakan...
08 Haziran 2018 Cuma 15:08
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