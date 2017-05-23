 Başbakan Yıldırım'dan Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin  eşi Dürdane Emre'ye taziye telefonu 

ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
23 Mayıs 2017 Salı 23:33
ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Köşe Yazarı Akif Emre'nin eşi Dürdane Emre'yi telefonla arayarak taziyelerini iletti.
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