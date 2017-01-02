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Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Twitter'daki Başbakanlık'a ait sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır"...

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

ANKARA,() - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Twitter'daki Başbakanlık'a ait sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Başbakan Yıldırım mesajında, "Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır" dedi.

Başbakan Yıldırım, vatandaşların terör örgütlerinin sosyal medyadaki propagandalarına alet olmamaları gerektiğini vurgulayarak, terörün gerçek amacının toplumda korku ve endişe yaratmak olduğuna değindi. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütlerinin birbirinden farkı yoktur. Hepsinin amacı acımasızca insanları öldürmek, toplumda korku ve endişe oluşturmaktır.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada sorumlu davranmaları, örgütlerin amacına katkı sağlayacak paylaşımlardan kaçınmaları önem arz etmektedir.

Bilinmelidir ki terörü öven söylemler suçtur ve cezai sonuçları olacaktır."

(FOTOĞRAFLI)

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