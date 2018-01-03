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Başbakan Yıldırım'dan hastane ziyareti

 Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti. Başbakan Yıldırım,  dün Tuzla'daki konutundan çıkıp Başbakanlık...

Başbakan Yıldırım'dan hastane ziyareti

 Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
Başbakan Yıldırım,  dün Tuzla'daki konutundan çıkıp Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne doğru giderken Haydarpaşa'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne uğradı. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte burada tedavi gören bir yakınını ziyaret edip, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Başbakan, daha sonra hastane koridorlarında dolaştı. Yatarak tedavileri devam eden hastaları ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinledi. Çocuklar ile yakından ilgilendi. Başbakanlık korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Yaklaşık 1,5 saat hastanede kalan Yıldırım ve eşi,  yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra ayrıldı. 

(FOTOĞRAF)

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