Başbakan Yıldırım'dan Ege ve Akdeniz uyarısı:Hiç kimse yanlış hesap yapmasın (4)

Berktuğ ÖNCÜ-Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL-Mehmet İNAN-Hasan BOZBEY/BURSA ()-

BURSA'YA GELDİ

partisinin Kocaeli'ndeki olağan il kongresine katılan helikopterle Bursa’ya geçerek AK Parti Bursa 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Tofaş Spor Salonu'ndaki kongre öncesi dışarda toplanan kalabalığı selamlayan Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen dimdik ayakta. Sizlerin ve milletin sayesinde. Ak kadrolar tüm kumpaslara, darbelere, vesayet odaklarına rağmen mücadele verirken, diğer taraftan Türkiye'nin kalkınması için Cumhuriyetimizin 2023 de 100 yıl hedeflerini yakalamak için Lliderimiz Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kararlı adımlarla yoluna devam ediyor" dedi.

BAŞBAKAN YIDIRIM KONGREYE KATILDI

Başbakan Binali Yıldırım daha sora partisinin Brsa İl Kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise video mesajının izlendiği kongrede konuşan Yıldırım, AK Parti il kongrelerinin diğer partilerin büyük kongrelerinden çok daha kalabalık olduğunu söyledi. Kongreye katılan kadınlardan ve gençlerden de 2019 yılında destan yazmaları için söz alan Binali Yıldırım, "Bugünkü kongremiz ile kaldığımız yerden aynı aşk ve şevk ile yola devam. Yürümeye var mısınız? Durmak yok" dedi. Vatan sevdası ve millet aşkı ile gece gündüz çalışacaklarını, kimseyi dışlamadan, ayrım ve kayırma yapmadan, kimseyi öteleştirmeden, hizmet yolunda devam edeceklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

"TARIMSAL ÜRETİMDE AVRUPA'DA BİR NUMURAYIZ"

"AK Parti siyasetin neferleri olarak her buluşmamazda, her kongremizde bu ülkeye, bu güzel vatana hizmet aşkımızı tazeliyoruz. Biz Türkiye'nin her bir karış toprağına sevdayılız. Her bir insanına muhabetle bağlıyız. Bizim siyasetimiz insanın ve ülkenin mutluluğunu esas alan siyasettir. Bizim siyasetimiz adaleti merhameti, hakkaniyeti vazgeçilmez değerler olarak kabul eder. Bizim siyasetimiz darda olanın yardımına koşan, zalime karşı mazlumun yanında olmaktan asla çekinmeyen bir siyaset. Dünyaya açığız. Hiç bir milletin düşmanı değiliz. Herkese dostuz. Bu yüzden milletimiz Türkiye'yi Ak kadrolara teslim ediyor, Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarına. Hem siyasi istikrarı hem de ekonomik istikrarı sağlayarak bugünlere geldik. Dünyanınn en güçlü ekonomilerinin krize girdiği dönemlerde Türkiye büyümeye kalkınmaya devam ediyor. Ekonomide seferberlik ruhu ile başladığımız 2017 rekor büyümesi ihracat ve istihdam artışı ile devam ediyor. 15 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Bütçemizi 6 kat büyüttük. 2002’de sadece 120 milyar olan bütçemiz 2018’de tam 763 milyara yükseldi. 2018 Ocak ayında ekonomik güven endeksi Türkiye ekonomisine olan güven yüzde 16. Demek ki 2018 yılı 2017’den daha güze olacak. 2002 yılında 37 milyar liradan aldığımız tarımsal gelirimizi 2016 sonu itibarıyla 162 milyar liraya ulaştırdık. Tarımsal üretimde Avrupa’da 1 numarayız. Türkiye'ye de birincilik yakışır. Bu sene başlattığımız mazotun yarısı sizden yarısı bizden uygulaması 23 Şubat itibarı ile hayata geçti. Ödemeler başladı. Tarım ve gıda ürünleri ihracatımız son 15 yılda tam dört kat arttı. Bu başarıları nasıl elde ettiğimizi siz iyi biliyorsunuz. Öyle güllük gülistanlık yollarda yürüyerek bu günlere gelmedik. Engelleri yıka yıka bu günlere geldik. Vesayet odaklarını, çetelere karşı mücadele vererek bugünlere gedik. 15 Temmuz alçak darbe girişimene, FETO’culara karşı mücadele vererek bu günlere geldi. Türkiye Cumhuriyetini artık hiç bir güç darbe ile terör ile tuzaklarla durduramayacak, yürüyüşünü kesemeyecek. Ekonomisi sağlam istikrarlı ve yıllardır atlattığımız badirelere rağmen yolumuza devam ediyoruz.”

“ZEYTİN DALI HAREKATI İLE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BERTARAF EDİYORUZ”

“Osmanlı’nın başkenti Bursa’dan kahramanlarımıza selam gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” diyen Başbakan Yıldırım, “Sadece hudutlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayacağız. Aynı zamanda masum ve mağdur milletlerin, zülme uğrayan tüm kardeşlerimizin de güvencesi olacağız. Bunu niye yapacağız. Herşeyden önce vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapacağız. Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerin yarın daha büyük belaya neden olmaması için yapacağız. Bölgedeki acının son bulması için yapacağız. Suriyeli kardelerimizin işgal edilen vatanlarına geri dönmeleri için yapacağız. Daha önemlisi ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapacağız. Terör örgütlerini maşa olarak, kiralık şebeke olarak kullanan emperyalistler bölgede asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Türkiye’nin dostluğu değerlidir. Bunu kaybedenler hüsrana uğrar. Perişan olur. Zeytin Dalı Harekatı’na katılan evlatlarımız bu ideallerle hudutlarımızın, izzet-i şerefimizin bekçisidir, koruyucusudur” dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin tüm engellemeye rağmen 2023 hedeflerine, Cumhuriyetin 100’üncü yıl hedeflerine adım adım yürüdüğünü belirterek, ekonomik konuilarda açıklamada bulundu. Üretim artışının devam ettiğini blelirten Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"YERLİ OTOMOTİV ÜRETİMİ MECBURİYETE DÖNÜŞTÜ"

"Sanayide çarklar dönüyor. Aralık ayında sanayi üretim endeski bir önceki aya göre yüzde 9 arttı. Bu neyi göster iyor; bu, ülkeye güveni gösteriyor, bu geleceğe güveni gösteriyor. 2018’de ise Aralık ayına göre Ocak ayında yüzde 10 arttı, artış devam ediyor. Ekonomi büyüdükçe, fabrika bacaları tüttükçe daha fazla insanımız pay sahibi olacak, iş sahibi olacak. Hükümet olarak üretim kapasitemizin rekabet gücümüzü, Ar-Ge kapasitemizi daha da artıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Bursa Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifi. Bursa üretim, yatırım, yenilik ve tasarım demektir. Bursa otomotivin başşehri. Otomotiv üretimi yan sektörleriyle birlikte sanayi açısından ihracat açısından çok önemli. 2017 yılında toplam otomotiv üretimi 1.5 milyonu aştı. Böylece Türkiye'nin en büyük ihharacat kalemini otomotiv ihracatı oluşturdu. 2017 yılında 28 milyar dolar ihracat yaptık. Yerli üretim ülkemiz açısından mesele değil, bir mecburiyete dönüştü. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bizzat yerli otomotiv projesini takip ediyor. Yerli otomotivin ilk örneğini 2019’da üretimini ise 2021’de bitirmiş olacağız."

ŞEHİT BABASIYLA TOKALAŞTI

Salonda bulunan şehit polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’e de ‘Hoş geldin’ diyen Başbakan Yıldırım, “Fethi Sekin'e ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz" dedi. Ardından sahneye gelen Mehmet Zeki Sekin ile Başbakan Yıldırım tokalaştı, aralarında konuşup, birbirlerine sarılarak poz verdiler.

