Başbakan Yıldırım Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktasındaki polisleri ziyaret etti

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() Başbakan Binali Yıldırım, Çamlıca Gişeleri Asayiş Uygulama Noktası'ndaki polislerin bayramını kutladı. Tuzla'daki konutundan Başbakanlık Vahdettin Köşkü'ne giden Başbakan Yıldırım, uygulama noktasında konvoyunu durdurdu. Burada polislerin sorunlarını dinleyen Başbakan Yıldırım polis telsizinden de tüm güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Başbakan Yıldırım, daha sonra trafik ekiplerinin denetleme için durdurduğu sürücüler ile sohbet etti, çikolata ikram etti. Çocuklara da harçlık ve hediye verdi. Binali Yıldırım, polis denetim noktasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.





"BURADAKİ ARKADAŞLAR BAYRAM SEYRAN DEMEDEN İŞLERİNİ YAPIYORLAR"



Yıldırım, “Burası Çamlıca Gişeleri Polis Uygulama Noktası. Burada hem trafik denetlemesi yapılıyor aynı zamanda asayiş, narkotik ve organize şube ile ilgili uygulamalar gerçekleştiriliyor. Bir yandan seyahat eden İstanbul'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan İstanbul'a gelen vatandaşlarımız trafik kuralları bakımından ikaz ediliyor. Gerekli telkinler yapılıyor. Diğer taraftan da asayiş nedeniyle veya şüphe nedeniyle aranan araçlar varsa plaka tanıma sistemiyle belirlenip, daha sonra durdurulup gerekli kontroller yapılıyor. Buradaki arkadaşlar büyük bir fedakârlık içerisinde bayram seyran demeden işlerini yapıyorlar. Gece gündüz yoğun bir çalışma içerisindeler. Biz de bu vesileyle buradan geçerken kendilerine ziyarette bulunduk ve onlara 'moral desteği verelim' dedik. Ayrıca buradan geçen vatandaşlarla da selamlaştık, bayramlaştık" dedi.







POLİS TELSİZİNDEN GÜVENLİK GÜÇLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI



Polis telsizinden emniyet personelinin bayramını kutlayan Başbakan Binali Yıldırım, “Buradaki uygulama noktasından merkez üzerinden bütün uygulama noktalarına, istasyonlara çalışan bütün polis ekiplerimizin ve polislerimizin bayramını tebrik ettik" diye konuştu.





UYARILARDA BULUNDU



Tatilden dönecek olan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Başbakan Yıldırım şunları söyledi: "Bayram dönüşünde de vatandaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz; giderken dikkatli gittilerse dönerken de dikkatli bir şekilde gelsinler, kurallara uysunlar. 'Yolların kralı olmaz, kuralı olur' Bunu bilsinler. Sevdiklerine, evlerine sağ salim ulaşmalarını bekliyoruz, dileğimiz, temennimiz budur." Başbakan Yıldırım konuşmasının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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