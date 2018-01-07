Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı onuruna yemek verdi

Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü.
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Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat...
07 Ocak 2018 Pazar 16:21
Gülseli KENARLI / İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov onuruna yemek verdi. Beşiktaş’ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen öğle yemeği basına kapalı olarak bir saat sürdü.
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