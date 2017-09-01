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Başbakan Yıldırım: Bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz (1)

  Enver ALAS - Hakan KAYA İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım bayram namazını  Süleymaniye Camii'nde kıldı. Yıldırım, cami çıkışında gazecilerin sorularını yanıtladı.  Arakan'daki durumun sorulması üzerine  Başbakan...

Başbakan Yıldırım: Bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz (1)

 

Enver ALAS - Hakan KAYA İSTANBUL, () BAŞBAKAN Binali Yıldırım bayram namazını  Süleymaniye Camii'nde kıldı. Yıldırım, cami çıkışında gazecilerin sorularını yanıtladı. 
Arakan'daki durumun sorulması üzerine  Başbakan Yıldırım, "Uluslararası toplumun daha aktif olması lazım ve bu konuda farklı standardı terk etmesi lazım. Zulüm her tarafta zulümdür. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme rıza göstermek de zulümdür. Türkiye geçmişte olduğu gibi bugün de kendi kapasitesinde, bir yandan insani yardımları yapmaya çalışırken, diğer yandan bu zulmün, katliamın
durdurulması ve orada yaşayan dindaşlarımızın üzerindeki bu baskının kaldırılması için gerekli çabaları, girişimleri sürdürmektedir. Bir kez daha insanlık dışı bu katliamı, bu vahşeti şiddetle lanetliyoruz, er geç bunu yapanlar, kanun önünde, insanlık önünde hesabını verecektir" dedi.

(FOTOĞRAF)

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